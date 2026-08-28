Cà Mau khởi động 3 dự án điện gió với tổng vốn đầu tư 6.300 tỷ đồng

Ngày 28/8, tại xã Đông Hải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau phối hợp với các nhà đầu tư tổ chức khởi động Cụm dự án nhà máy điện gió đối với 3 dự án điện gió trên địa bàn, với tổng công suất 170MW và tổng vốn đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình xây dựng dự án; đồng thời khẳng định quyết tâm của tỉnh Cà Mau trong việc thu hút đầu tư phát triển năng lượng sạch, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; trong đó, Nhà máy điện gió Đông Hải 1-giai đoạn 3 do Công ty cổ phần Năng lượng gió Bắc Phương làm chủ đầu tư, có công suất 50MW, tổng mức đầu tư 2.062 tỷ đồng.

Dự án được triển khai tại khu vực biển xã Đông Hải, dự kiến sản xuất khoảng 145 triệu kWh điện mỗi năm và dự kiến hoàn thành vào quý 1 năm 2029.

Nhà máy điện gió Đông Hải 1 - giai đoạn 4 do Công ty cổ phần Điện gió Miền Tây làm chủ đầu tư, có công suất 50MW, tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng, dự kiến sản xuất khoảng 138 triệu kWh điện mỗi năm. Dự án được đặt mục tiêu hoàn thành vào quý 4 năm 2028.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đại diện lãnh đạo các nhà đầu tư cùng nhấn nút khởi động dự án. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Đối với Nhà máy điện gió Đông Hải 13 - giai đoạn 2, dự án do Công ty cổ phần Năng lượng Đông Hải Cà Mau làm chủ đầu tư, có công suất thiết kế 70MW, tổng mức đầu tư trên 2.476 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự án dự kiến vào quý 4 năm 2028.

Cụm dự án nhà máy điện gió khi hoàn thành sẽ góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đây cũng là minh chứng cho sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền đối với nhà đầu tư, góp phần quảng bá môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn của tỉnh Cà Mau. Các dự án được triển khai tại khu vực biển thuộc địa bàn các xã Đông Hải, Long Điền (tỉnh Cà Mau).

Tại buổi lễ, ông Trần Hoàng Long, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng gió Bắc Phương khẳng định, lễ khởi động cụm dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 giai đoạn 3, Đông Hải 1 giai đoạn 4 và Đông Hải 13 giai đoạn 2 là một dấu mốc quan trọng của chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Ông Trần Hoàng Long cho biết đến nay, các chủ đầu tư đã chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị; đồng thời thỏa thuận hợp tác, ký kết hợp đồng với các đơn vị tư vấn, đối tác kỹ thuật và nhà thầu nhằm sẵn sàng triển khai các bước chuẩn bị dự án, khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và các thủ tục liên quan đến mặt bằng, đất đai ngay sau lễ khởi động.

Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương và trách nhiệm cao, các chủ đầu tư cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, an toàn môi trường và phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra, sớm đưa nhà máy vào vận hành phát điện thương mại trong giai đoạn 2027-2028.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Chí Nguyện cho biết với đường bờ biển dài, tốc độ gió thuận lợi và điều kiện tự nhiên đặc thù, Cà Mau được xác định là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển điện gió của cả nước.

Các dự án điện gió tại Cà Mau được đưa vào vận hành khai thác đã góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia bổ sung cho nguồn điện của quốc gia. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Vì vậy, tỉnh luôn xác định phát triển năng lượng sạch là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và hiện thực hóa cam kết của Việt Nam hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Những năm qua, cùng với việc đầu tư kết cấu hạ tầng, tỉnh luôn chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho chất lượng điều hành; qua đó xác định thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện nhấn mạnh việc khởi động các dự án điện gió là nguồn lực đầu tư rất đáng trân trọng, tiếp tục khẳng định sự quan tâm, niềm tin của các doanh nghiệp đối với tiềm năng và môi trường đầu tư của tỉnh Cà Mau.

Các dự án tiếp nối hoặc tiếp nối quá trình đầu tư khai thác tiềm năng điện gió tại khu vực Đông Hải, từng bước hình thành cụm các dự án năng lượng tái tạo có quy mô, tạo thêm động lực phát triển cho khu vực ven biển của tỉnh.

Việc khởi động cụm dự án điện gió là nguồn lực đầu tư quan trọng, thể hiện sự quan tâm và niềm tin của doanh nghiệp đối với tiềm năng, môi trường đầu tư của tỉnh Cà Mau. Khi hoàn thành và đưa vào vận hành, các dự án sẽ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng gió của địa phương; đồng thời tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng, dịch vụ.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng ghi nhận, đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị đầu tư; đồng thời biểu dương các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp, hỗ trợ để dự án sớm được triển khai.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Chí Nguyện yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương quan tâm, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp; chủ động hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; bảo đảm các thủ tục được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án sớm triển khai xây dựng và đưa vào vận hành vào giai đoạn 2027-2028 theo thời gian chấp thuận chủ trương đầu tư./.

Phú Thọ tăng tốc bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng xanh Tỉnh Phú Thọ đang tập trung nhiều giải pháp phát triển nguồn cung, hiện đại hóa hạ tầng lưới điện, nâng cao năng lực cung ứng điện, chuyển dịch năng lượng xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

​