Cơ hội đón đông đảo khách quốc tế đến với Đà Lạt ngày càng rộng mở

Sân bay Liên Khương (xã Đức Trọng, Lâm Đồng) mở cửa trở lại từ giữa tháng 8/2026. Với diện mạo mới sau thời gian nâng cấp đường băng, nơi đây không chỉ đáp ứng các chặng bay nội địa mà còn có khả năng tiếp nhận những tàu bay cỡ lớn, hiện đại nhất.

Đây cũng là lợi thế rất lớn cho Đà Lạt đối với thị trường khách quốc tế đầy tiềm năng như Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Nga.

Từ ngày 2/9 tới, chặng bay Đà Lạt-Kuala Lumpur (Malaysia) chính thức được khai thác và chặng bay Đà Lạt-Singapore dự kiến khai thác từ tháng 12/2026.

Đây là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chinh phục thị trường quốc tế của du lịch Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng.

Theo kế hoạch xúc tiến đường bay nội địa, quốc tế sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã xác định chiến lược rất rõ ràng.

Từ ngày 2/9 tới, chặng bay Đà Lạt-Kuala Lumpur (Malaysia) sẽ chính thức được khai thác, “kéo” gần du khách quốc tế đến Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Trong số đó, lộ trình các chặng bay quốc tế được lần lượt khôi phục, tính toán mở mới bằng các hình thức thuê chuyến (charter) hoặc thường lệ nhằm tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của Đà Lạt là "cao nguyên tránh nóng" cho khách Hàn Quốc, Nga, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc)… trong bối cảnh địa phương đang xây dựng thương hiệu "Lâm Đồng - Hành trình của biển, hoa và đại ngàn."

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho rằng không chỉ có vai trò phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng, sân bay Liên Khương còn mở ra cơ hội mới với không gian phát triển đa chiều, sâu rộng cho địa phương, sẽ thu hút được lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến với Lâm Đồng.

Địa phương sẽ kết nối với doanh nghiệp để xúc tiến thương mại, du lịch, tạo ra cơ hội trong phát triển kinh tế, góp phần để địa phương đạt được mục tiêu phát triển 2 con số như đã đề ra.

Thời gian qua Lâm Đồng đã tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch, làm việc với các hãng hàng không và đối tác lữ hành để xây dựng sản phẩm du lịch mới, combo vé máy bay kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng.

Trong số đó, đặc biệt chú trọng đến các thị trường quốc tế tiềm năng như Halal, Ấn Độ, Malaysia, Hàn Quốc.Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ để chuẩn bị cho thị trường khách quốc tế, địa phương đã nhiều lần tổ chức đón đoàn khảo sát, xúc tiến du lịch đối với tệp khách quốc tế.

Do đó về cơ sở hạ tầng, đơn vị lữ hành sẵn sàng về mọi mặt để đón khách quốc tế, kể cả những thị trường khó tính như Halal, Ấn Độ. Việc sân bay Liên Khương mở lại càng giúp cho cơ hội đón khách quốc tế đến với Đà Lạt rộng mở hơn và xa hơn nữa là phát triển thành trải nghiệm "biển-hoa-đại ngàn" rất đặc biệt của tỉnh Lâm Đồng.

Trong chuyến khảo sát sản phẩm du lịch tại Đà Lạt dịp giữa tháng 8/2026, ông Anil Chetwani, Giám đốc Công ty lữ hành Cee Bee Cee (Ấn Độ) nhận định ở Đà Lạt có nhiều cảnh đẹp, khí hậu trong lành khá phù hợp với thị hiếu của người Ấn Độ. Nhưng vẫn chưa có đường bay thẳng từ Ấn Độ đến Đà Lạt nên là trở ngại rất lớn cho việc phát triển du lịch giữa hai bên.

Sân bay Liên Khương hoạt động trở lại với hạ tầng hoàn chỉnh, hiện đại hơn sẽ là “cú huých” cho du lịch Đà Lạt chinh phục thị trường quốc tế. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Trong tương lai nếu đường bay được mở trực tiếp thì phía Ấn Độ sẵn sàng hợp tác, xúc tiến phát triển du lịch đến với Đà Lạt cũng như Lâm Đồng.

Sân bay Liên Khương mở lại sau hơn 5 tháng đóng cửa và Lâm Đồng mong muốn sẽ đón gần 1 triệu lượt khách bằng đường hàng từ nay đến cuối năm 2026.

Đây là minh chứng cho mục tiêu đưa Đà Lạt chuyển từ du lịch nội địa giá rẻ sang thị trường khách quốc tế có chọn lọc.

Đặc biệt, Lâm Đồng sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện, lễ hội quan trọng như Festival hoa Đà Lạt lần thứ XI, đón đoàn Farmtrip từ Trung Quốc, hội nghị "Du lịch xanh Việt Nam" tại Đà Lạt… Điều này sẽ giúp địa phương đón hơn 25 triệu du khách trong năm 2026, trong đó có 1,5 triệu khách quốc tế, quảng bá ngày càng mạnh mẽ thương hiệu du lịch ngàn hoa Đà Lạt ra khu vực và thế giới./.

Sân bay quốc tế Liên Khương sẽ chính thức khai thác trở lại từ ngày 19/8 Sau khi hoàn thành công tác sửa chữa đường cất, hạ cánh và đường lăn, Sân bay quốc tế Liên Khương vừa được Cục Hàng không Việt Nam cho phép khai thác trở lại từ ngày 19/8.

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