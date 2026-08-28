Khai trương đoàn tàu “Phong Nha-Cố đô Huế: Hành trình Di sản thế giới”

Sáng 28/8, tại ga Đồng Hới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ khai trương đoàn tàu du lịch “Phong Nha-Cố đô Huế: Hành trình Di sản thế giới.”

Đây là sản phẩm du lịch đường sắt mới kết nối các điểm đến di sản, lịch sử, văn hóa và thiên nhiên nổi bật của miền Trung, đồng thời là sản phẩm chiến lược đầu tiên được ra mắt sau khi Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam chuyển đổi mô hình hoạt động.

Đoàn tàu có hành trình khoảng 190km, kết nối các ga Huế-Đông Hà-Mỹ Trạch -Đồng Hới-Thọ Lộc và ngược lại, tạo điều kiện để du khách tiếp cận nhiều điểm đến nổi bật như Quần thể Di tích Cố đô Huế, Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải và Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân nhấn mạnh việc đưa đoàn tàu vào khai thác là sự cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác giữa các bên, góp phần thúc đẩy liên kết, mở rộng không gian hợp tác, kết nối hai di sản thế giới và hình thành thêm một sản phẩm du lịch đường sắt mới, đặc trưng của Việt Nam.

Theo ông Hoàng Xuân Tân, đoàn tàu không chỉ là sản phẩm du lịch độc đáo với thiết kế hiện đại, đa dạng dịch vụ, trải nghiệm mà còn là cầu nối quan trọng giữa hai điểm đến du lịch nổi bật của miền Trung.

Bên trong đoàn tàu “Phong Nha-Cố đô Huế: Hành trình Di sản thế giới.” (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Sản phẩm mở ra khả năng tiếp cận thị trường dân cư khoảng 3,2 triệu người của hai địa phương, đồng thời kết nối với nguồn khách du lịch trong nước và quốc tế dự kiến khoảng 18 triệu lượt đến Huế và Quảng Trị trong năm 2026, lên tới 20 triệu lượt trong những năm tiếp theo.

Đoàn tàu góp phần hình thành sản phẩm “Hành trình di sản thế giới-Đa trải nghiệm dịch vụ,” kết nối chiều sâu văn hóa với kỳ quan thiên nhiên, mở rộng thị trường, nâng cao khả năng thu hút khách quốc tế và góp phần giảm tính thời vụ của du lịch.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị khẳng định địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, phối hợp với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam và các doanh nghiệp trong quá trình vận hành, khai thác sản phẩm.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam Nguyễn Chính Nam cho biết, đoàn tàu “Phong Nha-Cố đô Huế: Hành trình Di sản thế giới” là sản phẩm có ý nghĩa đặc biệt khi được đưa vào khai thác trong thời điểm Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình Tập đoàn.

Theo ông Nguyễn Chính Nam, sau thành công của đoàn tàu “Hành trình kết nối di sản miền Trung” trên tuyến Huế-Đà Nẵng, ngành đường sắt tiếp tục phát triển các sản phẩm vận tải gắn với du lịch. Sự khác biệt của mỗi hành trình không chỉ nằm ở việc nâng cấp nội thất, tiện nghi hay gia tăng dịch vụ mà quan trọng hơn là lịch sử, văn hóa, danh thắng và con người của mỗi vùng miền nơi đường sắt đi qua.

Việc xây dựng những sản phẩm đem đến cho du khách trải nghiệm độc đáo, mang hơi thở văn hóa, lịch sử bản địa vừa là thử thách, vừa là động lực để ngành đường sắt không ngừng đổi mới, sáng tạo. Ngành đường sắt hướng tới trở thành một “mắt xích” quan trọng trong hệ sinh thái du lịch Việt Nam, nơi giao thông không chỉ phục vụ du lịch mà cùng du lịch tạo ra những giá trị mới cho người dân, doanh nghiệp và địa phương.

Đoàn tàu gồm 8 toa, trong đó 5 toa được trang bị ghế xoay chiều giúp hành khách thuận tiện thưởng ngoạn cảnh sắc miền Trung. Toa VIP có 24 chỗ ngồi, phục vụ đồ ăn nhẹ và đồ uống miễn phí. Toa cộng đồng dành cho các hoạt động trình diễn ca nhạc dân gian, thưởng thức ẩm thực địa phương và giới thiệu đặc sản vùng miền đạt tiêu chuẩn OCOP.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh cùng các đại biểu, tham quan, trải nghiệm trên tàu. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Đặc biệt, toa dịch vụ giải trí đa năng lần đầu được đưa vào khai thác, cung cấp các dịch vụ xem phim, ghế massage, thuê áo dài chụp ảnh hoặc may áo veston cao cấp lấy ngay.

Nhân dịp khai trương, từ ngày 29/8 đến hết ngày 5/9/2026, hành khách được giảm giá tới 50% cho tất cả các hạng vé của đôi tàu HQ1/HQ2.

Từ ngày 6/9 đến hết năm 2026, ngành đường sắt tiếp tục giảm 15% giá vé chiều đi và giảm thêm 10% đối với hành khách mua vé lượt về. Hành khách đi tàu cũng được hưởng nhiều ưu đãi từ các đơn vị du lịch, lưu trú, ăn uống và điểm tham quan tại Quảng Trị và thành phố Huế.

Việc đưa vào khai thác đoàn tàu “Phong Nha-Cố đô Huế: Hành trình Di sản thế giới” được kỳ vọng tạo liên kết vùng mạnh mẽ, mở ra chuỗi cung ứng dịch vụ lữ hành, lưu trú, nhà hàng giữa các địa phương, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế khu vực và từng bước đưa đường sắt trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái du lịch Việt Nam./.

Ngành Đường sắt mở bán vé tuyến tàu di sản miền Trung kết nối Huế-Phong Nha Chuyến tàu di sản kết nối Cố đô Huế với Phong Nha được kỳ vọng là một sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc sắc, mở rộng không gian liên kết giữa các điểm đến khu vực miền Trung.

​