Thái Nguyên quảng bá “điểm đến xanh” với mục tiêu đón 1 triệu khách quốc tế

Chiều 28/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị “Thái Nguyên - Điểm đến xanh cho du khách quốc tế” nhằm quảng bá, giới thiệu văn hóa, điểm đến, sản phẩm du lịch, tạo cầu nối cho doanh nghiệp du lịch-lữ hành mở rộng thị trường và thu hút du khách quốc tế đến địa phương.

Theo báo cáo của Trung tâm khai thác, xúc tiến phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên, địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch, đặc biệt với định hướng phát triển xanh, bền vững, sáng tạo và có sức cạnh tranh cao.

Tỉnh xác định văn hóa là nền tảng, con người là trung tâm, doanh nghiệp là động lực và người dân là chủ thể của quá trình phát triển du lịch. Cùng với phát triển sản phẩm, tỉnh chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tính chuyên nghiệp trong hoạt động du lịch và tăng cường liên kết với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các trung tâm du lịch lớn trong cả nước để mở rộng thị trường.

Mục tiêu của Thái Nguyên là từng bước xây dựng một điểm đến hấp dẫn, khác biệt, thân thiện với môi trường và có khả năng cạnh tranh. Trong đó, những giá trị riêng của địa phương được chuyển hóa thành những trải nghiệm có chất lượng và sức hút đối với du khách.

Đến năm 2030, Thái Nguyên đặt mục tiêu đón khoảng 12 triệu lượt khách, trong đó có 1 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 25.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động. Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ và sản phẩm du lịch trên địa bàn.

Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, ông Nguyễn Chu Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết tỉnh xác định kết nối thị trường, kết nối doanh nghiệp và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách là những nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, Thái Nguyên coi trọng vai trò của các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư và các đối tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam trong việc cùng tỉnh xây dựng chương trình tour, đưa khách đến Thái Nguyên và mở rộng thị trường khách quốc tế.

"Với định hướng 'Thái Nguyên - Điểm đến xanh cho du khách quốc tế,' chúng tôi mong muốn từng bước xây dựng hình ảnh Thái Nguyên là một điểm đến giàu bản sắc, gần gũi với thiên nhiên, có những trải nghiệm khác biệt và phát triển theo hướng xanh, bền vững. Chúng tôi cũng nhận thức rõ rằng, tiềm năng tự thân không tạo nên một điểm đến thành công. Điều quan trọng là phải biến tiềm năng thành sản phẩm, biến sản phẩm thành trải nghiệm và biến trải nghiệm thành những chương trình du lịch có khả năng đưa ra thị trường. Vì vậy, Thái Nguyên mong muốn các doanh nghiệp cùng tham gia ngay từ quá trình xây dựng sản phẩm, để sản phẩm du lịch thực sự phù hợp với nhu cầu và xu hướng của du khách," ông Nguyễn Chu Thu chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó bản Bản làng Thái Hải giới thiệu giá trị văn hóa Tày tại hội nghị. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó bản Bản làng Thái Hải (tỉnh Thái Nguyên) đã giới thiệu thông tin về điểm đến, những giá trị văn hóa, hoạt động trải nghiệm, tour du lịch kết nối từ Bản làng đến các điểm đến khác trên địa bàn.

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á - Khách sạn May Plaza mang đến hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ du lịch gồm lưu trú, MICE, ẩm thực; tour trải nghiệm văn hóa trà, sinh thái, cộng đồng kết nối các điểm đến tiêu biểu của Thái Nguyên; cùng chính sách dành cho công ty lữ hành trong nước và quốc tế.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Phiêu lưu cùng Mr Linh - Ba Bể quảng bá nhiều chương trình tour gồm tour trekking khám phá vườn quốc gia Ba Bể, khám phá vùng ramsar Ba Bể, thám hiểm hang Thẳm Phầy; chương trình tour du lịch kết nối Thái Nguyên với các tỉnh vùng Đông Bắc.

Trong khuôn khổ hội nghị, các sở, ngành tỉnh Thái Nguyên đã thông tin đa dạng hoạt động tại Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026; Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Thái Nguyên gắn với Giải Trail khám phá sườn đông Tam Đảo năm 2026, dự kiến được tổ chức tại Thái Nguyên vào đầu tháng 11/2026. Đây là những hoạt động hướng đến mục tiêu tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp du lịch-lữ hành xây dựng chương trình tour, famtrip, presstrip và đưa khách quốc tế đến trải nghiệm du lịch Thái Nguyên./.

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