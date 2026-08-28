Du lịch MICE Việt Nam: Dư địa lớn từ những kết nối quốc tế mới

Trong định hướng đưa MICE trở thành sản phẩm chiến lược, Việt Nam đang mở rộng không gian hợp tác quốc tế; Moscow là một trong những đối tác tăng cường kết nối với thị trường MICE Việt Nam.

Thị trường MICE Việt Nam đang đứng trước cơ hội mở rộng không gian hợp tác quốc tế khi nhu cầu về những sự kiện có khả năng kết nối doanh nghiệp, thương mại, đầu tư, công nghệ và văn hóa ngày càng gia tăng. Cùng với năng lực tổ chức và hệ thống hạ tầng được cải thiện, việc mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế đang tạo thêm những dư địa mới để MICE Việt Nam nâng cao giá trị và sức cạnh tranh.

Cơ hội này không chỉ nằm ở việc thu hút các đoàn khách và sự kiện quốc tế đến Việt Nam, mà còn ở khả năng đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các mạng lưới MICE toàn cầu, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và cùng phát triển sản phẩm. Đây là một hướng đi giúp MICE vượt ra khỏi phạm vi của một phân khúc du lịch, trở thành không gian kết nối rộng hơn giữa du lịch Việt Nam với thị trường quốc tế.

MICE: Từ sản phẩm du lịch đến hệ sinh thái kết nối

Tại Diễn đàn Du lịch cấp cao với chủ đề “Du lịch MICE trong kỷ nguyên mới: Bền vững - Kết nối - Cơ hội” vừa diễn ra hôm qua (ngày 27/8), Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ phát triển riêng lẻ sang cùng kiến tạo một không gian MICE có sức cạnh tranh cao, với trọng tâm mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, đồng thời cùng tạo ra những giá trị mới.

Thông điệp này đặt MICE trong một không gian phát triển rộng hơn du lịch đơn thuần. Theo Phó Thủ tướng, MICE cần được kết nối với thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, công nghiệp văn hóa và đổi mới sáng tạo; mỗi sự kiện không chỉ tạo doanh thu mà còn phải tạo thêm cơ hội và giá trị cho các quốc gia, khu vực tham gia. “Giá trị không đo bằng số khách tham dự mà ở những kết nối và cơ hội được tạo ra sau mỗi sự kiện,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đây cũng là hướng phát triển phù hợp với yêu cầu mới được đặt ra trong Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết yêu cầu chuyển mạnh mô hình phát triển từ số lượng sang chất lượng, thông minh, xanh, sáng tạo; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi, bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh, đồng thời dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đoàn khách MICE quốc tế tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đáng chú ý, Nghị quyết 26 xác định du lịch là một hệ sinh thái kinh tế tổng hợp, có khả năng tạo động lực cho thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải, công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo, kinh tế số và nhiều lĩnh vực khác; đồng thời xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong trong phát triển du lịch.

Đây chính là cơ sở để các hoạt động kết nối quốc tế, trao đổi kinh nghiệm và cùng phát triển sản phẩm được nhìn nhận không chỉ ở góc độ xúc tiến điểm đến, mà còn như một phần của quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ sinh thái du lịch Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, việc các đối tác quốc tế chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác MICE với Việt Nam trở thành một phần của quá trình mở rộng không gian thị trường. Moscow là một trong những điểm đến đang tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp MICE Việt Nam, từ xúc tiến, khảo sát thị trường đến xây dựng mạng lưới đối tác và các cơ chế hỗ trợ tổ chức sự kiện.

Cách tiếp cận này cũng phù hợp với yêu cầu mà Phó Thủ tướng đặt ra: chuyển từ xúc tiến đơn lẻ sang liên kết điểm đến, từ chờ đón sang chủ động đăng cai và từ tổ chức sự kiện sang xây dựng thương hiệu sự kiện tầm khu vực, quốc tế. Việt Nam đồng thời được định hướng đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng dụng AI, dữ liệu và các nền tảng số trong hệ sinh thái MICE.

Trong không gian hợp tác đó, việc tiếp cận những mô hình MICE quốc tế có khả năng kết nối doanh nghiệp, điểm đến, công nghệ và văn hóa có thể mang đến nhiều hơn kinh nghiệm cho quá trình phát triển thị trường của Việt Nam. Đặc biệt, những điểm đến đã xây dựng được hệ sinh thái MICE tương đối hoàn chỉnh có thể trở thành đối tác để doanh nghiệp Việt Nam khảo sát, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Khách MICE Việt Nam tham quan điểm đến ở Moscow. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Moscow tăng kết nối với thị trường Việt Nam

Đánh giá “Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng cho du lịch công vụ,” Trưởng bộ phận phụ trách khu vực châu Á, Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) và Mỹ Latinh thuộc Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow, bà Maria Pasuginova cho biết: “Moscow đã tận dụng xu hướng này làm lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Khéo léo lồng ghép di sản văn hóa phong phú vào các chương trình làm việc, thủ đô nước Nga đã biến mỗi sự kiện thành một hành trình trải nghiệm thực thụ chứ không đơn thuần chỉ là nơi hội họp.”

“Thay vì giới hạn trong bốn bức tường, lịch trình của đại biểu sẽ diễn ra giữa không gian của những danh thắng nổi tiếng thế giới. Sự chuyển tiếp mượt mà từ các phiên họp tại những địa điểm hiện đại đến các hoạt động giao lưu gần Điện Kremlin lịch sử hay các công trình kiến trúc thời Xô Viết nguy nga mang lại một trải nghiệm trọn vẹn mà các trung tâm hội nghị thông thường không thể có được. Nhờ đó, các cuộc họp doanh nghiệp tiêu chuẩn được nâng tầm thành những sự kiện có sức lan tỏa mạnh mẽ, đầy ấn tượng và khó quên,” đại diện Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow cho hay.

Trưởng bộ phận phụ trách khu vực châu Á, Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) và Mỹ Latinh thuộc Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow, bà Maria Pasuginova. (Ảnh: NVCC)

Bà Maria Pasuginova thông tin, năm 2025, Moscow đón lượng khách từ Việt Nam tăng 17% so với năm 2024, trong đó du lịch công vụ chiếm 10% tổng lượt khách. Hệ thống thị thực điện tử (e-visa) hiệu quả đã giúp đơn giản hóa thủ tục, cho phép công dân Việt Nam nhận kết quả chỉ trong 4 ngày. Mạng lưới hàng không thuận tiện với khoảng 32 chuyến bay thẳng mỗi tuần giữa Moscow và Việt Nam.

Mối quan hệ hợp tác này còn được mở rộng ở cấp độ cơ quan quản lý. Trong hai năm 2024 và 2025, Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow đã liên tục tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đó, tháng 5/2025, một đoàn khảo sát gồm các nhà lãnh đạo từ các công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam đã đến thủ đô nước Nga, trực tiếp tham gia các buổi kết nối B2B chiến lược với hơn 40 đối tác then chốt trong ngành du lịch - khách sạn tại Moscow.

Có thể thấy, bản sắc văn hóa đã trở thành một phần không thể thiếu trong các gói dịch vụ MICE của Moscow. Đặc biệt, đối với các đoàn khách từ Việt Nam, những di sản thời Xô Viết cùng mối quan hệ lịch sử gắn bó lâu đời giữa hai quốc gia sẽ mang lại cảm giác thân thuộc, giúp các chương trình văn hóa có thêm chiều sâu và sự kết nối.

Điện Kremlin và Nhà thờ Thánh Basil, nhìn từ cầu Bolshoy Moskvoretsky. (Ảnh: Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow)

“Moscow mang đến sự linh hoạt tối đa cho các sự kiện doanh nghiệp nhờ hệ thống hạ tầng đa dạng, đáp ứng mọi quy mô. Bên cạnh các trung tâm triển lãm và hội nghị sức chứa lớn, thành phố sở hữu hơn 150 địa điểm độc đáo như bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, trang viên lịch sử và các không gian nghệ thuật hiện đại. Chính sự đa dạng này cùng những đặc quyền thượng lưu giúp các nhà tổ chức dễ dàng lồng ghép các trải nghiệm văn hóa, giáo dục và giải trí trực tiếp vào lịch trình làm việc,” bà Maria Pasuginova chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử Vietnamplus.

Theo bà Maria Pasuginova, nhằm hỗ trợ các nhà tổ chức sự kiện Việt Nam, Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow đã khởi xướng chương trình chứng nhận Đại sứ MICE Moscow (Moscow MICE Ambassadors), giúp các đối tác khai thác tối đa hạ tầng hiện đại của thành phố và mang đến góc nhìn toàn diện về các cơ hội phát triển du lịch MICE tại đây.

Một sáng kiến chiến lược khác vừa ra mắt vào tháng 7/2026 là chương trình đổi điểm nhận quà “Moscow MICE Rewards,” hỗ trợ hiện vật mang đến nhiều đặc quyền cho các đơn vị lữ hành MICE và nhà tổ chức sự kiện Việt Nam, đồng thời nâng cao chất lượng các sự kiện doanh nghiệp của họ tại thủ đô nước Nga.

Moscow MICE Rewards không chỉ là công cụ hỗ trợ mà là một trải nghiệm nâng tầm hành trình của đại biểu, giúp tạo ấn tượng ban đầu ấm áp và lồng ghép bản sắc văn hóa Moscow vào sự kiện, mang lại cho khách mời những trải nghiệm phong phú vượt ra ngoài khuôn khổ lịch trình công việc.

Lễ hội Trang viên Moscow, với điểm nhấn là sự kiện âm nhạc Tân cổ điển tại Khu bảo tàng Kuskovo. (Ảnh: Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow)

Đáng chú ý, Hội nghị thượng đỉnh Du lịch kết hợp Sự kiện và Kinh doanh (MICE) toàn cầu “Meet Global MICE Congress” (MGMC) là cơ hội để kết nối trực tiếp với các đối tác địa phương, sẽ diễn ra ngày 16-17/12, tại Moscow. Hội nghị đặc biệt dành tặng chương trình khách mua chủ chốt cho các doanh nghiệp Việt Nam đến khảo sát và đánh giá tiềm năng hợp tác. Trước đó, kỳ hội nghị 2025 đã thu hút hơn 2.000 đại biểu và tạo ra hơn 3.000 cuộc gặp B2B.

Với sự kiện MGMC, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng vừa có văn bản gửi các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hàng không và đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch mời tham dự, với trọng tâm là chương trình Hosted Buyers, tạo điều kiện để các doanh nghiệp quốc tế gặp gỡ trực tiếp các nhà cung cấp và đối tác MICE Việt Nam.

​Khi những kết nối được hình thành từ các diễn đàn chuyên ngành, chương trình Hosted Buyers hay mạng lưới doanh nghiệp, giá trị của điểm đến không còn nằm ở khả năng đón các sự kiện, mà ở năng lực tạo ra những cơ hội hợp tác mới. Với Việt Nam, việc chủ động tham gia vào những mạng lưới như vậy vừa mở rộng thị trường MICE, vừa tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực và từng bước đưa du lịch Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị MICE khu vực và quốc tế./.

﻿ Nghệ thuật múa rối nước được quảng bá trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa Việt Nam, tại Moscow. (Ảnh: Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow)

Việc Moscow tập trung phát triển MICE tại Việt Nam diễn ra trên nền tảng hợp tác du lịch song phương đang được củng cố. Tháng 5/2025, Việt Nam và Liên bang Nga ký Bản ghi nhớ hợp tác du lịch giai đoạn 2025-2030, với các nội dung về thúc đẩy trao đổi khách, chia sẻ kinh nghiệm, khảo sát thị trường, kết nối doanh nghiệp và phát triển sản phẩm du lịch mới. Các hoạt động MICE vì vậy có thể được nhìn như một bước phát triển thêm chiều sâu cho quan hệ hợp tác du lịch giữa hai quốc gia.

Gắn kết di sản và công nghệ, thúc đẩy du lịch MICE Việt Nam Với tính đa năng, MICE giúp người tham gia vừa có thể tập trung vào các hoạt động hội họp, đào tạo, thảo luận, vừa được thư giãn, khám phá, giao lưu văn hóa địa phương.