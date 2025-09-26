Gắn kết di sản và công nghệ, thúc đẩy du lịch MICE Việt Nam

Sáng 26/9, tại Hà Nội, đại diện của hơn 800 doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch trong và ngoài nước đã tham gia Lễ khai mạc Triển lãm-Hội nghị du lịch MICE - MICE EXPO 2025 với chủ đề “Di sản và Công nghệ trong kỷ nguyên mới.”

Sự kiện do Chi hội Du lịch MICE Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Là loại hình du lịch kết hợp giữa nhu cầu nghỉ dưỡng và mục đích công việc, bao gồm bốn yếu tố chính là: hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm, du lịch MICE đang ngày một phổ biến rộng rãi đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội mỗi khi cần tổ chức một sự kiện chuyên môn trong một không gian du lịch tiện nghi, hiện đại.

Với tính đa năng, MICE giúp người tham gia vừa có thể tập trung vào các hoạt động hội họp, đào tạo, thảo luận, vừa được thư giãn, khám phá, giao lưu văn hóa địa phương.

Những người tham gia du lịch MICE không chỉ là du khách mà còn đại diện cho các đơn vị có ảnh hưởng trong ngành, trong xã hội và góp phần tạo ra các kết nối chuyên môn có giá trị cao.

Do đó, du lịch MICE không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, tổ chức mà còn nâng cao giá trị của điểm đến, thu hút đầu tư quảng bá văn hóa, ẩm thực, con người bản địa với thế giới.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quốc gia Vũ Thế Bình đánh giá, MICE là một loại hình phát triển rất nhanh, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong ngành kinh tế du lịch. Đặc biệt, sau đại dịch COVID-19, MICE đã có sự tăng trưởng vượt bậc tại hầu hết các quốc gia.

Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới, năm 2025, doanh thu từ du lịch MICE toàn cầu dự kiến đạt khoảng 1.400 tỷ USD, trong đó khu vực châu Á-Thái Bình Dương đóng vai trò then chốt và Việt Nam đang là điểm đến tiềm năng của du lịch MICE trong khu vực.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khẳng định du lịch MICE là một trong những loại hình du lịch quan trọng và phát triển nhanh nhất trong ngành. Là quốc gia có di sản phong phú và đa dạng, Việt Nam có tiềm năng to lớn để phát triển du lịch MICE.

Du lịch MICE đang được thúc đẩy để trở thành một trong những trụ cột, động lực tăng trưởng dẫn dắt toàn ngành du lịch.

MICE EXPO 2025 là dịp để kết nối các doanh nghiệp, tổ chức trong ngành cùng nhau khám phá những cơ hội hợp tác, đổi mới và sáng tạo. Đây là sân chơi mà các doanh nghiệp Việt Nam sẽ cùng thắng khi đón bắt đúng những xu hướng du lịch MICE cả nội địa và quốc tế.

Ông Hà Văn Siêu hy vọng khi lượng khách du lịch MICE ngày càng tăng, hình thức ngày càng đa dạng, đòi hỏi quản trị phải thông minh và tinh tế, các doanh nghiệp sẽ cùng nhau giải quyết bài toàn về chất lượng lịch vụ MICE, kết nối sáng tạo và hiệu quả giữa di sản và công nghệ, qua đó sẽ gặt hái thành công.

Với sự tham gia của 150 người bán (seller) và 1.500 người mua (buyer) từ hơn 800 doanh nghiệp trong và ngoài nước, MICE EXPO 2025 tạo ra một không gian kết nối trực tiếp dành cho bên liên quan được gặp gỡ, giao thương, ký kết hợp đồng, cùng thảo luận những xu hướng chuyên môn và định hướng phát triển thị trường trong tương lai.

Các doanh nghiệp du lịch tham gia gặp gỡ, trao đổi thông tin, kết nối hợp tác tại MICE EXPO 2025. (Ảnh: Ngọc Bích/TTXVN)

Ông Nguyễn Đức Anh, Chủ tịch Chi hội Du lịch MICE Việt Nam, cho biết đây là lần thứ 3 MICE EXPO được tổ chức với chủ đề “Di sản và Công nghệ trong kỷ nguyên mới.” Ban Tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ làm nổi bật mối liên kết chặt chẽ giữa bản sắc văn hóa, tài nguyên di sản thiên nhiên phong phú của Việt Nam với những thành tựu công nghệ đang định hình tương lai ngành du lịch.

Di sản không chỉ là giá trị tinh thần mà còn là nền tảng cho những sáng tạo độc đáo trong các trải nghiệm MICE. Công nghệ trong bối cảnh hiện nay, chính là cầu nối đưa du lịch MICE phát triển xa hơn, chuyên nghiệp hơn và bền vững hơn.

MICE EXPO 2025 ghi nhận nhiều điểm mới so với năm 2024 như: Diện tích không gian giao thương, kết nối được mở rộng gấp đôi, số lượng người mua tăng 50% và đặc biệt có sự tham dự của hơn 50 Buyer quốc tế và cùng chuỗi khảo sát du lịch (FamTrip) giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, bên cạnh hoạt động kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp MICE, chiều 26/9 sẽ diễn ra Hội thảo chuyên đề du lịch MICE với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch. Sự kiện còn có khu trải nghiệm công nghệ (Tech Zone), trưng bày các nền tảng số ứng dụng trong du lịch nói chung và MICE nói riêng./.

Khai thác lợi thế, đưa Việt Nam thành điểm đến du lịch MICE hàng đầu khu vực Du lịch MICE mang lại nguồn thu gấp 6 lần khách du lịch, khai thác phân khúc này là cơ hội vàng để Việt Nam nâng tầm du lịch, song cần có chiến lược dài hạn về sản phẩm, hạ tầng và chính sách.