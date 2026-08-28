Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo được xây dựng nhằm triển khai Luật Trí tuệ nhân tạo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngày 28/8, Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo, đồng thời công bố Chiến lược quốc gia về lĩnh vực này đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Đây là bước tiến trọng tâm nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam phát triển an toàn, trách nhiệm và tự chủ công nghệ./.

Phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo phù hợp với nhu cầu của Việt Nam Theo Tiến sỹ Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, quan điểm chủ đạo của Chiến lược mà Việt Nam đang xây dựng là "chuyển đổi toàn diện bằng AI."