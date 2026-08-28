Nhà mạng ứng phó ra sao khi hàng loạt tuyến cáp quang biển đang gặp sự cố?

Theo một đơn vị quản lý cáp biển quốc tế, tuyến SJC2 nối Việt Nam đi các nước châu Á gặp lỗi tại đoạn S4 Chung Hom Kok (Hongkong) ngày 25/6 vừa qua, nâng tổng số tuyến cáp biển đang gặp vấn đề lên bốn và khiến lưu lượng Internet kết nối quốc tế bị ảnh hưởng.

Trước đó, tuyến AAE-1 bị trục trặc tại đoạn S1.H2 từ tháng 2/2026 và vẫn chưa được khắc phục. AAG, kết nối Đông Nam Á với Mỹ, và tuyến IA cũng đang gặp sự cố và dự kiến đầu tháng 9/2026 mới bắt đầu được sửa chữa.

Việc mất kết nối đồng thời trên hai tuyến cáp lớn làm sụt giảm một phần đáng kể tổng băng thông quốc tế của các nhà mạng Việt Nam.

Để xử lý, các nhà cung cấp dịch vụ Internet cho biết đang cân bằng tải, điều tiết lưu lượng và bổ sung dung lượng qua những tuyến cáp khác để hạn chế ảnh hưởng đến người dùng.

Đại diện nhà mạng VNPT cho biết, ngay khi phát sinh sự cố, VNPT đã triển khai phương án cân tải và điều tiết lưu lượng trên các hướng còn lại nhằm tối ưu sử dụng dung lượng, hạn chế ảnh hưởng và đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Tuy nhiên với việc sự cố xảy ra trên cả ba hệ thống cáp biển lớn, việc truy cập Internet quốc tế của người dùng có thể bị ảnh hưởng ít nhiều trong giờ cao điểm.

Các dịch vụ quốc tế như lướt web, xem video hoặc chơi game server nước ngoài có thể chậm hơn một chút vào giờ cao điểm, nhưng mạng nhìn chung vẫn ổn định nhờ hạ tầng dự phòng từ các tuyến khác. "Đây là sự cố bất khả kháng và gây ảnh hưởng đến tất cả các nhà cung cấp Internet của Việt Nam" - đại diện VNPT cho biết.

Đại diện Viettel cũng chia sẻ, đơn vị này đang chịu ảnh hưởng từ sự cố trên hai tuyến IA và AAE-1. Trong đó, AAE-1 mất toàn bộ kết nối, làm giảm đáng kể dung lượng quốc tế của nhà mạng, nhưng hệ thống dự phòng chưa ghi nhận quá tải.

Để bù phần dung lượng thiếu hụt, chiều 26/8 vừa qua, Viettel bổ sung thêm 800 Gbps kết nối quốc tế qua tuyến IA theo hướng Hong Kong. Nhà mạng cũng đẩy nhanh việc thêm 300 Gbps dung lượng qua tuyến AP, dự kiến hoàn thành ngày 31/8.

Một phần lưu lượng kết nối quốc tế cũng được Viettel chuyển sang tuyến cáp đất liền, qua Lào đến Singapore. Nhà mạng sẽ bổ sung thêm 1,5 Tbps dung lượng theo hướng này trước 31/8/2026.

Đơn vị VTNet thuộc Tập đoàn Viettel sẽ tiếp tục bám nắm, đôn đốc đối tác kế hoạch sửa chữa tuyến cáp. Đồng thời, tuyến ADC do Viettel sở hữu sẵn sàng nâng cấp dung lượng lên tới 50Tbps để gánh toàn bộ lưu lượng quốc tế tại Việt Nam.

Tuyến ADC được kết nối đến cả 3 điểm trung chuyển kết nối quốc tế lớn nhất Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương là Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản, chính thức được Viettel khai thác từ đầu năm 2025.

Việt Nam hiện kết nối với thế giới chủ yếu qua 6 tuyến cáp quang biển gồm AAG, IA, AAE-1, APG và hai tuyến mới được đưa vào khai thác là ADC, SJC2. Dù đóng vai trò chủ đạo, cáp biển lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thống kê từ năm 2022 đến nay cho thấy đã có gần 40 sự cố xảy ra./.