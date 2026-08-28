Bộ Tài chính triển khai phần mềm theo dõi, xử lý nhà, đất dôi dư trên toàn quốc

Để thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, việc sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực của đất nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt cả trước, trong và sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Ngày 28/8, Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính đã chủ trì Hội nghị triển khai Phần mềm tổng hợp, báo cáo kết quả sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố, nhằm thống nhất công cụ cập nhật, theo dõi và tổng hợp tình hình xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trên phạm vi toàn quốc.

Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP ngày 24/6/2026 về các cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp các đơn vị hành chính.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương đã tích cực, nỗ lực trong việc hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức thực hiện việc sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hàng tuần các Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố đều phải tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư gửi Bộ Tài chính để tổng hợp chung.

Ông Nguyễn Tân Thịnh đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin về các cơ sở nhà, đất dôi dư và kết quả xử lý, khai thác trên Phần mềm. (Ảnh: Vietnam+)

Tuy nhiên, ông Thịnh cho biết việc báo cáo, tổng hợp thủ công có thể dẫn đến các sai sót trong tổng hợp số liệu, việc báo cáo của một số bộ, địa phương chưa được kịp thời, theo đúng thời hạn được giao.

Để có thể kịp thời nắm bắt tình hình xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư nhằm báo cáo cấp có thẩm quyền có những chỉ đạo điều hành phù hợp, Bộ Tài chính đã xây dựng Phần mềm tổng hợp, theo dõi kết quả sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính để triển khai thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Theo đó, Bộ Tài chính đã có Công văn (ngày 24/8/2026) triển khai đến cơ quan tài chính các Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính. Để các cơ quan, đơn vị có thể nắm được cụ thể cách thức sử dụng, cập nhật thông tin trên Phần mềm, Bộ Tài chính tổ chức tập huấn Phần mềm tới cơ quan tài chính các bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Các thông tin do các đơn vị nhập trên Phần mềm sẽ là cơ sở để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền và là cơ sở để cấp có thẩm quyền xác định tiến độ xử lý, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, ông Nguyễn Tân Thịnh đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin về các cơ sở nhà, đất dôi dư và kết quả xử lý, khai thác trên Phần mềm.

Cục Quản lý công sản tập huấn về cập nhật các thông tin của các cơ sở nhà, đất dôi dư lên Phần mềm. (Ảnh: Vietnam+)

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự tập được tập huấn về cách thức sử dụng Phần mềm và trao đổi, thảo luận những vấn đề còn chưa rõ, vướng mắc khi thực hiện thao tác.

Về truy cập và cập nhật dữ liệu, người dùng sau khi đăng nhập bằng tài khoản Phần mềm Tổng kiểm kê tài sản công và chọn chức năng sắp xếp nhà, đất dôi dư, sau đó nhập trực tiếp hoặc tải file Excel mẫu lên hệ thống. Phần mềm tự động kiểm tra, báo lỗi để chỉnh sửa nếu thông tin chưa chính xác. Về yêu cầu dữ liệu sẽ phải nhập đầy đủ các trường thông tin theo quy định, đảm bảo chính xác về địa bàn và thống nhất tên đơn vị quản lý. Đối với quy trình theo dõi và xử lý, hệ thống sẽ ghi nhận toàn bộ lộ trình xử lý đa bước (thanh lý, điều chuyển, thu hồi, chuyển giao, chuyển đổi công năng...) theo hai trạng thái "hoàn thành" hoặc "chưa hoàn thành."

Bên cạnh đó, dữ liệu nhà, đất được chuyển giao giữa các bộ, cơ quan Trung ương, Sở Tài chính và đơn vị tiếp nhận/khai thác để cập nhật liên tục các bước tiếp theo. Mặt khác, hệ thống cũng cho phép xóa dữ liệu nhập sai hoặc chuyển nhầm để điều chỉnh và có thể trích xuất các biểu mẫu báo cáo theo nhu cầu.

Đối với các Bộ, cơ quan trung ương tham dự Hội nghị trực tiếp tại điểm cầu Bộ Tài chính, sau khi kết thúc nội dung hướng dẫn sử dụng Phần mềm, cán bộ chuyên quản của Cục Quản lý công sản đã trực tiếp hỗ trợ để cập nhật các thông tin của các cơ sở nhà, đất dôi dư lên Phần mềm./.

Hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng dịch vụ, xử lý nhà đất dôi dư Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 của các đơn vị sự nghiệp công lập là tập trung sắp xếp tinh gọn theo hướng không chỉ giảm đầu mối mà còn nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ.