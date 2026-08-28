Hàn Quốc: Tiền gửi ngân hàng bằng đồng USD lập mức cao kỷ lục

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 28/8 công bố số liệu cho biết tiền gửi bằng USD của người dân và doanh nghiệp Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD trong tháng 7/2026 trong khi tổng tiền gửi ngoại tệ của cư dân Hàn Quốc cũng tăng mạnh, lên mức cao kỷ lục.

Thống kê cho biết số dư tiền gửi ngoại tệ của cư dân Hàn Quốc tại các ngân hàng ngoại hối đến cuối tháng 7 đạt 1.283,4 tỷ USD, tăng 15,01 tỷ USD so với cuối tháng 6. Đây là mức cao nhất kể từ khi BoK bắt đầu thống kê chỉ số này vào tháng 6/2012, đồng thời là mức tăng mạnh nhất trong 7 tháng qua.

Tiền gửi ngoại tệ của cư dân bao gồm tiền gửi bằng ngoại tệ của công dân Hàn Quốc, doanh nghiệp trong nước, người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc từ 6 tháng trở lên và các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Hàn Quốc.

Trong các loại tiền tệ, tiền gửi USD tăng mạnh nhất. Tính đến cuối tháng 7, số dư tiền gửi USD đạt 1.089,2 tỷ USD, tăng 11,12 tỷ USD so với tháng trước. Đây là lần đầu tiên tiền gửi USD vượt mốc 100 tỷ USD, đồng thời mức tăng trong tháng 7 cũng lớn nhất kể từ khi BoK bắt đầu thống kê.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho biết tiền gửi USD tăng mạnh chủ yếu nhờ các doanh nghiệp lớn thu ngoại tệ từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ việc các công ty chứng khoán phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ và tiền ký quỹ của khách hàng. Bên cạnh đó, việc tỷ giá won/USD giảm cũng thúc đẩy hoạt động mua USD trước, góp phần làm tăng lượng USD được gửi tại ngân hàng.

Tiền gửi bằng đồng euro cũng tăng đáng kể. Số dư tiền gửi euro cuối tháng 7 đạt 80,6 tỷ USD, tăng 2,22 tỷ USD so với cuối tháng 6. Đây là mức cao nhất trong 5 tháng kể từ cuối tháng 2/2026, khi tiền gửi euro đạt 95,9 tỷ USD, đồng thời là mức tăng mạnh nhất trong 7 tháng.

Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, tiền gửi euro tăng chủ yếu do một số doanh nghiệp nhận được các khoản thanh toán từ hoạt động kinh doanh và giữ lại bằng ngoại tệ.

Tiền gửi bằng đồng yen Nhật đạt 86,1 tỷ USD, tăng 1,5 tỷ USD trong tháng 7. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 2 và cũng là mức tăng lớn nhất kể từ khi bắt đầu thống kê.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho biết tiền gửi yen tăng do một số doanh nghiệp gửi tiền để phục vụ việc chi trả cổ tức, cùng với dòng tiền từ hoạt động phát hành trái phiếu ngoại tệ của các công ty chứng khoán.

Xét theo chủ thể gửi tiền, tiền gửi ngoại tệ của doanh nghiệp tiếp tục chiếm phần lớn. Cuối tháng 7, số dư tiền gửi của doanh nghiệp đạt 1.125,6 tỷ USD, tăng 13,57 tỷ USD so với tháng trước và cũng là mức cao kỷ lục.

Đáng chú ý, tiền gửi USD của các doanh nghiệp đạt 956,9 tỷ USD, tăng 10,11 tỷ USD trong một tháng. Đây là tháng thứ ba liên tiếp chỉ số này lập mức cao kỷ lục.

Trong khi đó, tiền gửi ngoại tệ của cá nhân đạt 157,7 tỷ USD, tăng 1,44 tỷ USD so với cuối tháng 6.

Xét theo loại hình ngân hàng, số dư tiền gửi ngoại tệ của cư dân tại các ngân hàng trong nước đạt 1.023,9 tỷ USD, tăng 9,61 tỷ USD. Tiền gửi tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Hàn Quốc đạt 259,5 tỷ USD, tăng 5,4 tỷ USD.

Giới phân tích cho rằng việc tiền gửi USD lần đầu vượt 100 tỷ USD cho thấy lượng ngoại tệ được doanh nghiệp và người dân Hàn Quốc nắm giữ trong hệ thống ngân hàng đang gia tăng đáng kể.

Đặc biệt, dòng tiền ngoại tệ của doanh nghiệp tăng mạnh có thể phản ánh sự gia tăng nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động thương mại, cũng như xu hướng chủ động quản lý tài sản ngoại tệ trong bối cảnh thị trường tiền tệ và tỷ giá có nhiều biến động./.

Ngân hàng Hàn Quốc lập lợi nhuận kỷ lục giữa áp lực nợ xấu gia tăng Giới phân tích nhận định áp lực quản lý chất lượng tài sản sẽ tiếp tục gia tăng trong nửa cuối năm khi BoK nâng lãi suất cơ bản lên 2,75% và để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

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