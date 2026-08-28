Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc ấn định thời điểm tập trận Freedom Edge

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận chung phòng thủ ba bên Freedom Edge từ ngày 7-11/9, nhằm tăng cường hợp tác an ninh.

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) nêu rõ hoạt động này diễn ra tại vùng biển quốc tế ở phía Đông và phía Nam đảo Jeju của Hàn Quốc.

Cuộc tập trận đa lĩnh vực này dự kiến bao gồm các hoạt động phòng thủ tên lửa trên biển, diễn tập trên không và phòng không, tác chiến chống tàu ngầm và phòng thủ mạng.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ Chloe Morgan cho biết cuộc diễn tập giúp nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng giữa ba nước, qua đó góp phần bảo đảm hòa bình và ổn định tại khu vực Thái Bình Dương.

Freedom Edge được tổ chức lần đầu vào tháng 6/2024, sau khi lãnh đạo ba nước đạt thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn ở Trại David, bang Maryland (Mỹ) hồi tháng 8/2023.

Việc công bố kế hoạch tập trận nói trên diễn ra trong bối cảnh Washington vừa tìm cách duy trì năng lực quân sự tại khu vực, vừa thúc đẩy nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.

Trong tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo rút ngắn cuộc tập trận thường niên “Lá chắn Tự do Ulchi” (Ulchi Freedom Shield) giữa Mỹ và Hàn Quốc từ 11 ngày xuống còn 5 ngày.

Tiếp đó, ngày 24/8, Hàn Quốc cho biết Mỹ đã hủy cuộc tập trận chung Ssangyong, vốn được tổ chức 2 năm/lần, do hạn chế về khả năng huy động lực lượng bắt nguồn từ cuộc xung đột với Iran.

Về phía Triều Tiên, Bình Nhưỡng lâu nay phản đối các cuộc tập trận Mỹ-Hàn, coi đây là hoạt động chuẩn bị cho hành động quân sự chống Triều Tiên./.

Phản ứng của Triều Tiên trước việc Hàn-Mỹ-Nhật tăng cường hợp tác quân sự Triều Tiên cho rằng việc mở rộng hợp tác quân sự ba bên có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự trong khu vực, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quốc phòng.