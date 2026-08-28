Hàn Quốc phối hợp với Mỹ thúc đẩy nối lại đối thoại Mỹ-Triều

Ngày 28/8, Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac cho biết nước này sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ nhằm bảo đảm việc nối lại đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên có thể mang lại tiến triển thực chất trong giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu với báo giới, ông Wi Sung Lac cho biết Hàn Quốc sẽ tăng cường phối hợp với Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tục phát tín hiệu về ý định khôi phục ngoại giao với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Đề nghị đối thoại của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đã đạt những bước tiến đáng kể về năng lực hạt nhân và tên lửa. Điều này có thể đặt ra thách thức đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên mà Hàn Quốc và Mỹ lâu nay theo đuổi.

Cố vấn an ninh quốc gia Wi Sung Lac nhấn mạnh Seoul cần tập trung vào hợp tác với Mỹ theo hướng việc nối lại đối thoại Mỹ-Triều có thể dẫn tới những tiến triển thực chất trong việc thiết lập một cơ chế hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Ông cho biết Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ nỗ lực xây dựng lòng tin giữa Triều Tiên và Mỹ, qua đó tạo điều kiện để những nỗ lực của Tổng thống Trump có thể dẫn tới việc nối lại đối thoại Mỹ-Triều.

Tuy nhiên, ông Wi Sung Lac cho biết trong quá trình này, Seoul cần bảo đảm an ninh quốc gia không bị ảnh hưởng, đồng thời duy trì vai trò trong tiến trình tiếp xúc giữa Washington và Bình Nhưỡng. Ông nhấn mạnh Hàn Quốc cần tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ với Mỹ để đạt mục tiêu này.

Liên quan cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Seoul hồi tuần trước, Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc cho biết hai bên đã nhất trí bắt đầu công tác chuẩn bị chung cho chuyến thăm của Tổng thống Lee Jae Myung để tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), dự kiến được tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc, vào tháng 11.

Hai bên cũng thảo luận các biện pháp nhằm khôi phục hợp tác ba bên Hàn Quốc-Trung Quốc-Nhật Bản./.

Triều Tiên cảnh báo phản ứng trước thương vụ vũ khí Mỹ-Hàn Triều Tiên cho rằng việc Mỹ phê duyệt bán vũ khí cho Hàn Quốc, cùng với kế hoạch hỗ trợ các hoạt động khác cho thấy Washington tiếp tục duy trì chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng.