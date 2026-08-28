IAEA ủng hộ khả năng Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 27/8, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là điều “rất quan trọng”, trong bối cảnh khả năng nối lại đối thoại Mỹ-Triều đang thu hút sự chú ý.

Ông Grossi nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếp xúc trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo. Nhận định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cho biết ông dự định gặp ông Kim Jong Un vào cuối năm nay. Theo truyền thông Mỹ, cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến (Trung Quốc) vào tháng 11 tới.

Tổng Giám đốc IAEA cho rằng ngoại giao đòi hỏi các bên duy trì tiếp xúc, đồng thời dẫn những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Nga và Ukraine làm ví dụ về tầm quan trọng của tiếp xúc trực tiếp trong giải quyết các vấn đề quốc tế.

Khả năng nối lại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đang thu hút sự quan tâm trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên vẫn kéo dài.

Một số ý kiến cho rằng tiếp xúc cấp cao có thể mở lại tiến trình đối thoại và góp phần giảm căng thẳng./.

Tổng thống Mỹ thông báo sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un Phát biểu khi đi thị sát bãi đáp trực thăng mới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối năm nay.