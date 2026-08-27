Tổng thống Iran đề xuất các nước láng giềng lập cơ chế an ninh chung

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 27/8 khẳng định Iran sẵn sàng thiết lập các cơ chế an ninh chung với các nước láng giềng.

Ông Pezeshkian đã đưa ra thông điệp như vậy khi phát biểu tại Hội nghị quốc tế về Đoàn kết Hồi giáo lần thứ 40 diễn ra tại Tehran

Theo thông báo trên trang web của Văn phòng Tổng thống Iran, ông Pezeshkian cho biết Iran đang chủ động liên hệ với các nước láng giềng để xây dựng các cơ chế an ninh chung, dựa trên những kinh nghiệm Iran có được từ cuộc xung đột.

Tổng thống Pezeshkian đề xuất các nước Hồi giáo ký hiệp ước về an ninh chung và cam kết không tấn công lẫn nhau.

Theo đề xuất của Tổng thống Iran, các nước Hồi giáo cần cam kết tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không cho phép sử dụng lãnh thổ, không phận và các cơ sở của mình để tấn công một nước Hồi giáo khác, đồng thời không ủng hộ các hoạt động gây bất ổn hoặc chia rẽ các nước trong khu vực.

Ông Pezeshkian cũng kêu gọi các nước Hồi giáo phối hợp bảo đảm an ninh khu vực và thành lập các nhóm công tác chung để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, thương mại, đầu tư và năng lượng sạch.

Hội nghị quốc tế về Đoàn kết Hồi giáo lần thứ 40 khai mạc ngày 27/8 và kéo dài đến ngày 30/8./.

Iran khẳng định không bị các biện pháp trừng phạt của Mỹ tác động Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh nhờ những biện pháp kinh tế mà Chính phủ Iran đã dự phòng từ trước, Mỹ sẽ không đạt được mục đích bằng cách gây áp lực kinh tế cho Tehran ở giai đoạn này.