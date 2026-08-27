Thế giới

Trung Đông

Tổng thống Iran đề xuất các nước láng giềng lập cơ chế an ninh chung

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đề xuất các nước Hồi giáo xây dựng cơ chế an ninh chung, cam kết không tấn công lẫn nhau và tăng cường hợp tác về hạ tầng, thương mại, đầu tư, năng lượng sạch.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 27/8 khẳng định Iran sẵn sàng thiết lập các cơ chế an ninh chung với các nước láng giềng.

Ông Pezeshkian đã đưa ra thông điệp như vậy khi phát biểu tại Hội nghị quốc tế về Đoàn kết Hồi giáo lần thứ 40 diễn ra tại Tehran

Theo thông báo trên trang web của Văn phòng Tổng thống Iran, ông Pezeshkian cho biết Iran đang chủ động liên hệ với các nước láng giềng để xây dựng các cơ chế an ninh chung, dựa trên những kinh nghiệm Iran có được từ cuộc xung đột.

Tổng thống Pezeshkian đề xuất các nước Hồi giáo ký hiệp ước về an ninh chung và cam kết không tấn công lẫn nhau.

Theo đề xuất của Tổng thống Iran, các nước Hồi giáo cần cam kết tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không cho phép sử dụng lãnh thổ, không phận và các cơ sở của mình để tấn công một nước Hồi giáo khác, đồng thời không ủng hộ các hoạt động gây bất ổn hoặc chia rẽ các nước trong khu vực.

Ông Pezeshkian cũng kêu gọi các nước Hồi giáo phối hợp bảo đảm an ninh khu vực và thành lập các nhóm công tác chung để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, thương mại, đầu tư và năng lượng sạch.

Hội nghị quốc tế về Đoàn kết Hồi giáo lần thứ 40 khai mạc ngày 27/8 và kéo dài đến ngày 30/8./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Masoud Pezeshkian #Iran #hiệp ước an ninh chung #Hồi giáo Iran
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shibani và Giám đốc Cơ quan tình báo Mossad của Israel, ông Roman Gofman, đã có cuộc gặp tại Amman, Jordan với sự tham dự của các quan chức Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria và Israel thúc đẩy đàm phán an ninh

Mới đây, Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shibani và Giám đốc Cơ quan tình báo Mossad của Israel, ông Roman Gofman, đã có cuộc gặp tại Amman, Jordan với sự tham dự của các quan chức Mỹ.

Quang cảnh thủ đô Damascus của Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thế kẹt chiến lược của Israel tại Syria

Ngày 18/8, Israel đã tấn công đường băng và các cơ sở kho chứa tại căn cứ không quân Abu al-Duhur ở tỉnh Idlib của Syria, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 60 km.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Jerusalem. (Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về động thái tại Syria

Israel khẳng định quyết liệt phản đối sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria, đồng thời xác nhận đã trực tiếp gửi cảnh báo sau khi tiến hành vụ không kích vào căn cứ tại Idlib.