Cà Mau ký kết, trao quyết định đầu tư với tổng vốn hơn 479.000 tỷ đồng

Ngày 28/8, tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Cà Mau - Cực tăng trưởng mới”. Hội nghị là dịp để tỉnh Cà Mau giới thiệu tiềm năng, lợi thế, không gian và định hướng phát triển mới; quảng bá môi trường đầu tư, các lĩnh vực ưu tiên và cơ hội hợp tác đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đồng thời, đây là diễn đàn để tỉnh lắng nghe, trao đổi với doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, nhà khoa học; qua đó kết nối nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án đầu tư hiệu quả, tạo động lực tăng trưởng mới và phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; cùng dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh và Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng. Về phía tỉnh Cà Mau có Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời.

Đặc biệt, sự kiện thu hút hơn 350 đại biểu đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, ghi dấu mốc quan trọng khi tỉnh trao các quyết định, giấy chứng nhận và ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư với tổng vốn đăng ký, cam kết đạt hơn 479.000 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, sau hợp nhất, Cà Mau bước vào giai đoạn phát triển mới với diện tích gần 8.000km², dân số hơn 2,6 triệu người. Quy mô mới mở ra không gian phát triển rộng lớn, nguồn lực phong phú và nhiều dư địa để tổ chức lại các động lực tăng trưởng có sức cạnh tranh cao hơn.

Để hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng mới, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tỉnh Cà Mau tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Khẩn trương tổ chức lại không gian phát triển sau hợp nhất; hoàn thiện quy hoạch và kết cấu hạ tầng chiến lược (giao thông, năng lượng, logistics, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai gắn với tuyến giao thông kết nối, cao tốc Cà Mau-Đất Mũi, Khu kinh tế Năm Căn); khai thác hiệu quả tiềm năng đặc thù; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo; đặc biệt coi trọng hiệu quả thực chất sau xúc tiến đầu tư, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội, môi trường và quốc phòng, an ninh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Nhấn mạnh trách nhiệm đồng hành, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Cà Mau thực sự xem doanh nghiệp, nhà đầu tư là đối tác đồng hành trong phát triển; đã cam kết thì phải thực hiện, đã hứa thì phải làm; khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp phải được lắng nghe, xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng đồng thời đánh giá cao việc tỉnh lựa chọn chủ đề "Cà Mau - Cực tăng trưởng mới, điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư", bởi đây không chỉ là thông điệp xúc tiến đầu tư mà phải trở thành khát vọng, mục tiêu và cam kết hành động của cả hệ thống chính trị tỉnh Cà Mau trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định, Chính phủ cam kết tiếp tục kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, đồng hành cùng Cà Mau và các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời đề nghị các bộ, ngành trung ương tích cực tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ địa phương triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm.

Với truyền thống cách mạng kiên cường và quyết tâm cao, Phó Thủ tướng tin tưởng Cà Mau sẽ biến tiềm năng thành nguồn lực, biến cam kết thành dự án cụ thể, khẳng định vị thế là cực tăng trưởng năng động của khu vực và cả nước.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời khẳng định, Cà Mau sở hữu những lợi thế rất riêng biệt, là địa phương duy nhất của cả nước có ba mặt giáp biển với chiều dài bờ biển 310km, cùng thế mạnh đặc biệt về thủy sản, nông nghiệp, năng lượng, kinh tế biển, du lịch và hệ sinh thái tự nhiên.

Đáng chú ý, Cà Mau đang đứng trước không gian phát triển mới khi nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia được triển khai trên địa bàn như tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, tuyến cao tốc Cà Mau-Đất Mũi, đường kết nối ra đảo Hòn Khoai, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai và dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau.

Nhấn mạnh quan điểm thu hút và đồng hành cùng nhà đầu tư của địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời nêu rõ tiềm năng không tự trở thành giá trị; cơ hội không tự trở thành dự án.

“Muốn biến tiềm năng thành nguồn lực, cần có doanh nghiệp. Muốn biến cơ hội thành dự án, cần có nhà đầu tư. Muốn dự án tạo ra giá trị lâu dài, cần có sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Chúng tôi cũng mong muốn xây dựng một quan hệ hợp tác; trong đó, doanh nghiệp đầu tư để phát triển, địa phương tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và thành quả phát triển phải được chia sẻ với người dân, với cộng đồng” - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phân tích, đồng thời nêu rõ đây cũng là cách Cà Mau nhìn nhận về thành công của một dự án đầu tư, không chỉ ở quy mô vốn hay mức đóng góp ngân sách, mà còn ở công nghệ được chuyển giao, việc làm được tạo ra, giá trị được hình thành, môi trường được bảo vệ và những lợi ích lâu dài mà dự án mang lại cho địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Thông qua hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học đã kiến nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện hạ tầng gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tại đây, các nhà đầu tư cũng cam kết tiếp tục mở rộng đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo, thủy sản công nghệ cao, hạ tầng logistics, vùng nguyên liệu và chuyển giao công nghệ, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương…

Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau chính thức thực hiện ký kết 3 Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 439.000 tỷ đồng cùng Tập đoàn Xuân Thiện, Công ty cổ phần Tập đoàn T&T và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh.

Đồng thời, tỉnh đã trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 40.000 tỷ đồng và trao Giấy chứng nhận cam kết đầu tư ở các lĩnh vực điện gió, đóng tàu, cơ khí, chế biến thủy sản./.

Cà Mau chủ động gỡ khó khăn, thúc giải ngân vốn đầu tư công Tính đến hết tháng 6/2026, tỉnh Cà Mau đã giải ngân hơn 3.068 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 30,6% kế hoạch và cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

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