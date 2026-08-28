Đối thoại gỡ vướng mắc kéo dài nhiều năm tại Dự án Khu đô thị mới bờ sông Dinh

Ngày 28/8, tại phường Phan Rang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đối thoại trực tiếp với 30 hộ dân tại Dự án Khu đô thị mới bờ sông Dinh. Cuộc đối thoại còn kết hợp hình thức trực tuyến với sự tham dự của Ban Tiếp công dân Trung ương.

Đây là dịp để Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; qua đó cùng tìm giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Rang Trần Hoài Nam, dự án khu đô thị mới bờ Sông Dinh được khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật vào giữa tháng 4/2025 do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị sông Dinh cùng với liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng TSG Việt Nam làm chủ đầu tư, với mức đầu tư hơn 2.273 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 37 ha.

Đây là dự án quan trọng trong tổng thể chiến lược quy hoạch, phát triển đô thị của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm trước đây (tỉnh Ninh Thuận cũ) về phát triển các lĩnh vực du lịch, kinh tế-thương mại, dịch vụ, góp phần hoàn chỉnh, nâng cao hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, mở rộng không gian phát triển với trọng tâm xây dựng thành phố Phan Rang-Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh, định hướng đến năm 2030.

Phần diện tích còn lại khu vực phía Đông của Dự án Khu đô thị mới bờ sông Dinh (phường Phan Rang) còn nhiều vướng mắc chưa giải quyết. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Tuy nhiên, từ khi dự án được san lấp mặt bằng đã gặp nhiều vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch, xác minh nguồn gốc đất, công tác bồi thường, tái định cư và các vấn đề công trình phúc lợi, an sinh xã hội…

Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Như Hoa cho biết, liên quan đến kiến nghị của người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lập Tổ công tác để kiểm tra, rà soát, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến dự án trên.

Qua đó, Tổ công tác tiến hành thẩm tra, xác minh làm rõ những vướng mắc để giải quyết thấu tình, đạt lý, không để người dân chịu thiệt thòi nhưng cũng đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật.

Qua thẩm tra, xem xét kiến nghị của người dân, Tổ công tác đã tổng hợp rất nhiều nội dung, trong đó có 9 nhóm vấn đề từ lâu nay đã làm người dân phải bức xúc, đó là: Công tác quy hoạch; xác minh nguồn gốc đất; công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; việc tiến hành cưỡng chế thu hồi đất nhưng không có quyết định cưỡng chế…

Đại diện các hộ dân trong cuộc đối thoại nêu rõ, nhiều hộ dân có đất, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công nhận là đất thổ cư nhưng khi xác minh thì lại cho rằng đó là đất nông nghiệp. Giá cả bồi thường đất thấp hơn giá trị thực tế của đất tại thời điểm đó, không đủ để người dân mua đất tái định cư. Công trình trên đất bị thu hồi là nhà ở nhưng khi xác minh lại cho đó là vật kiến trúc trên đất.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ kinh phí thuê nhà ở, di chuyển chỗ ở khi thu hồi đất không có một mức giá chung (có hộ nhiều, có hộ ít). Việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm rất khập khiễng, không minh bạch, thiếu hụt nhân khẩu trong hộ khi xác minh. Trong đồ án quy hoạch khu đô thị có đề cập đến việc xây dựng các công trình phúc lợi, công cộng…, nhưng khi thực hiện thì không nói đến.

Bà Đoàn Thị Hải Yến (người dân vùng dự án) bức xúc cho rằng, người dân đã kiến nghị lên tỉnh rất nhiều lần nhưng các vướng mắc vẫn chưa được giải quyết. Người dân cũng rất hoài nghi và thấy rằng có dấu hiệu sai phạm trong quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án. Khi rà soát quy hoạch, bản vẽ chi tiết cho thấy có một số điểm không thể hiện rõ và có sự thay đổi, thậm chí là không có thực tế, không có cơ sở.

Vừa qua, 7 hộ dân đại diện cho 23 hộ còn lại đã đến Trung ương kiến nghị, phản ánh rõ vụ việc. Theo chỉ đạo của Trung ương, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức gặp và đối thoại lần 1 nhưng cũng không thành. Nay tiếp tục đối thoại lần 2, hy vọng những gì người dân kiến nghị sẽ được tỉnh quan tâm, giải quyết êm xuôi và dứt điểm-bà Đoàn Thị Hải Yến chia sẻ.

Liên quan đến dự án trên, 30 hộ dân đều mong muốn ngành chức năng của tỉnh và Ủy ban Nhân dân phường Phan Rang cần phối hợp và rà soát lại tất cả hồ sơ địa chính qua các thời kỳ để thấy rõ nguồn gốc đất, việc quy chủ đất, quá trình canh tác trên đất… để có sự đánh giá khách quan, bồi thường, hỗ trợ đúng quy định. Đồng thời phải minh bạch, cụ thể về vấn đề hỗ trợ, tái định cư… Vì sự việc này đã làm khổ dân, đã kéo dài từ rất nhiều năm nay.

Qua cuộc đối thoại, ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương đánh giá cao trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Tổ công tác trong việc trả lời rõ ràng các nội dung kiến nghị của công dân.

Dự án Khu đô thị mới bờ sông Dinh (phường Phan Rang) mới hoàn thành san lấp, điện, đường trên phần diện tích giai đoạn đầu của dự án. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Điệp cho rằng đây là vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan có liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần giao trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn làm rõ các nội dung phản ánh của công dân. Vụ việc trên đã kéo dài nhiều năm, do đó cần phải xác định mốc thời gian cụ thể để trả lời rõ ràng cho công dân, báo cáo kết quả giải quyết vụ việc cho Ban Tiếp công dân Trung ương trong thời gian sớm nhất có thể.

Theo ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, qua xem xét có những nội dung người dân phản ánh là hoàn toàn có cơ sở. Từ những yếu tố trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh và giao Ủy ban Nhân dân phường Phan Rang căn cứ hồ sơ địa chính, nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất và quy định pháp luật áp dụng tại thời điểm thu hồi đất để xác định cụ thể diện tích đất, điều kiện và mức bồi thường đối với từng trường hợp.

Trường hợp người dân có giấy tờ đủ điều kiện theo Điều 100 Luật Đất đai 2013, Điều 18-Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì xem xét bồi thường đất ở không vượt quá hạn mức giao đất ở tại thời điểm thu hồi.

Trường hợp thửa đất bị thu hồi có nhà ở và quá trình sử dụng đất ổn định, đáp ứng đầy đủ điều kiện của khoản 5 Điều 22-Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 18 Điều 2-Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì xem xét bồi thường đất ở theo hạn mức công nhận đất ở tại địa phương nếu đã sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993.

Với các nội dung kiến nghị khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân phường Phan Rang sớm hoàn thành việc rà soát, xác định lại từng trường hợp cụ thể để xem xét điều kiện giao đất ở, diện tích được giao, chính sách áp dụng, hỗ trợ cho người dân… theo đúng trình tự, thủ tục, đúng quy định pháp luật nhưng vẫn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Phó Chủ tịch Trần Hòa Nam cũng nêu rõ, việc triển khai Dự án Khu đô thị mới bờ sông Dinh được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và nhiều quy định pháp luật có liên quan, thuộc trách nhiệm của nhiều bộ, ngành Trung ương.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sau hợp nhất đã có văn bản báo cáo xin ý kiến, hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan đến việc xác định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án và việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình ngoài khu vực bãi sông chưa có công trình xây dựng.

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương kiểm tra, rà soát và lập dự án đầu tư xây dựng công trình ở bãi sông, đảm bảo thoát lũ, an toàn đê điều theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Dù các vướng đang được tháo gỡ nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh rất mong muốn người dân cùng sẻ chia, cùng đồng hành với tỉnh để tạo thuận lợi cho dự án tiếp tục triển khai, sớm hoàn thành, góp phần xây dựng và phát triển bộ mặt đô thị của tỉnh ngày càng văn minh, hiện đại./.

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