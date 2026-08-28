Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng thả diều gây cản trở giao thông đường không

Trưa 28/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thân Văn Tấn (sinh năm 1984, thường trú tại phường Tân Bình) về tội “Cản trở giao thông đường không,” quy định tại khoản 2 Điều 278 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, lúc 19 giờ 40 ngày 13/8, Trung tâm Điều hành bay khu vực III, Sư đoàn Không quân 370 thông báo Cảng vụ Hàng không miền Nam về việc phát hiện vật thể bay trên bầu trời khu vực hướng cầu Tham Lương, thuộc địa bàn các phường Tây Thạnh, Đông Hưng Thuận và Bình Hưng Hòa. Đây là khu vực cấm bay, hạn chế bay liên quan hoạt động khai thác của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngay sau đó, Cảng vụ Hàng không miền Nam thông báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp xác minh, truy tìm vật thể bay. Cơ quan chức năng đồng thời tạm dừng tiếp thu tàu bay để bảo đảm an toàn hoạt động hàng không.

Đến 20 giờ 15 cùng ngày, sau khi xác định vật thể bay là diều, được xử lý, thu hồi và không còn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay, hoạt động khai thác tại sân bay được khôi phục bình thường.

Trong quá trình truy xét, khoảng 20 giờ ngày 13/8, lực lượng chức năng phát hiện Thân Văn Tấn đang thả diều gắn đèn chớp tại khu vực cầu, đường đang thi công thuộc Dự án kênh Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên, phường Bình Hưng Hòa. Hai người có mặt cùng Tấn được mời về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 15 giờ cùng ngày, Tấn mang 3 con diều có gắn đèn chớp đến khu vực bãi đất trống thuộc dự án nhà ga Metro, phường Đông Hưng Thuận để thả. Sau đó, Tấn di chuyển các con diều qua khu vực đầu cầu thuộc phường Bình Hưng Hòa và tiếp tục thả lên cao.

Qua xác định tọa độ, toàn bộ vị trí Tấn thả diều nằm trong khu vực cấm bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Kết quả bước đầu xác định hành vi thả diều ảnh hưởng đến 16 chuyến bay đi, đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thân Văn Tấn về tội “Cản trở giao thông đường không,” đồng thời tổ chức thi hành lệnh bắt theo quy định.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không thả diều, bóng bay, đèn trời; không điều khiển flycam, drone hoặc bất kỳ vật thể, phương tiện bay nào trong khu vực cấm bay, hạn chế bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Các hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân khi phát hiện trường hợp thả diều, điều khiển phương tiện hoặc vật thể bay bất thường tại khu vực gần sân bay, đường cất hạ cánh và các khu vực cấm bay, hạn chế bay cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất./.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương xử lý vụ thả diều gần sân bay Tân Sơn Nhất Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập 3 người liên quan vụ thả diều gắn đèn nhấp nháy và sáo gần sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.