Quảng Trị xử lý an toàn quả bom còn sót lại sau chiến tranh tại phường Đồng Hới

Ngày 28/8, Thiếu tá Phan Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Đồng Hới (Quảng Trị), cho biết đơn vị vừa phối hợp xử lý an toàn một quả bom còn sót lại sau chiến tranh được phát hiện trong quá trình thi công công trình trên địa bàn.

Trước đó, ngày 26/8, Ban Chỉ huy Quân sự phường Đồng Hới nhận được tin báo về việc đơn vị thi công công trình đường dẫn vào cầu Nhật Lệ 3 phát hiện một vật thể nghi là bom tại Tổ dân phố Bảo Ninh 3, phường Đồng Hới. Vật thể có chiều dài khoảng 1,5m, đường kính khoảng 0,25m.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự phường Đồng Hới đã cử cán bộ, nhân viên đến hiện trường kiểm tra, xác minh; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai lực lượng cảnh giới, lập rào chắn, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng tổ chức canh gác 24/24 giờ, bảo vệ và giữ nguyên hiện trường, không để người dân và các phương tiện tiếp cận khu vực phát hiện vật thể, nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý.

Với sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng tiến hành khảo sát, xác định vật thể là bom MK 82 (500LB), loại bom còn sót lại sau chiến tranh.

Quả bom sau đó được xử lý, di dời an toàn theo đúng quy định, bảo đảm an toàn cho người dân, đơn vị thi công và các công trình lân cận./.

Hủy nổ thành công quả bom nặng 250kg còn sót lại sau chiến tranh Qua xác minh cho thấy vật thể trên được xác định là 1 quả bom có ký hiệu MK82 còn nguyên kíp nổ. Quả bom nằm sâu dưới đất khoảng 3,5m, đường kính 40cm, dài 140cm, nặng khoảng 250kg.