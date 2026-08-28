Người dân rục rịch tới các bến xe Hà Nội về quê nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Ngay từ chiều nay (ngày 28/8) - ngày làm việc cuối trước khi bước vào kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày (từ ngày 29/8-2/9), người dân đã rục rịch ra các bến xe Hà Nội để bắt xe về quê. Lượng khách đông hơn so với ngày thường nhưng các bến chưa quá tải.

Vào lúc 15h30 tại Bến xe Giáp Bát, anh Nguyễn Văn Toản (xã Vạn Lộc, Thanh Hóa) đã ngồi ngay trong khu nhà chờ của nhà xe Hà Hải chạy chuyên tuyến Bến xe Minh Lộc-Bến xe Giáp Bát để chờ hành trình về quê nghỉ lễ.

Lo ngại nhiều người sẽ về vào chiều nay, ngay từ hôm qua, anh Toản đã gọi điện nhà xe để đặt chỗ với mong muốn tìm được ghế nằm thuận tiện, đồng thời xin được nghỉ sớm để ra bến đón xe.

“Giá vé xe giường nằm 190.000 đồng/vé, vẫn giữ nguyên so với ngày thường. Xe chỉ có 24 giường nằm, có bố trí khăn lạnh, không chèn khách nên được nhiều ‘thượng đế’ lựa chọn làm phương tiện đi lại vào mỗi dịp nghỉ lễ,” anh Toản chia sẻ.

Trong trường hợp khách chọn xe limousine có ghế ngồi với số lượng 9 khách của nhà xe Hà Hải, giá vé lên tới 220.000 đồng/chiều.

Kéo theo chiếc valy và hộp bánh ngọt mang về làm quà, chị Trần Phương Thảo (quê ở xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), nhân viên kế toán của một công ty kinh doanh điện gia dụng tại Định Công vội vã leo lên xe.

“Các tuyến xe khách về xã thường rất đông khách do số lượng xe không nhiều. Vì thế, mỗi kỳ nghỉ lễ kéo dài, xe luôn trong tình trạng kín ghế ngồi. Dù xe chưa về bến nhưng nhiều người đã đứng chờ ngay trước vị trí tuyến đỗ để khi mở cửa sẽ nhanh chân lên nhằm tìm được ghế ngồi mong muốn,” chị Thảo nói.

Đại diện nhà xe Hà Hải cho biết đơn vị chạy xuất Bến xe Giáp Bát 9 chuyến/ngày thường. Trong cao điểm nghỉ lễ 2/9, nhà xe đã bố trí thêm các xe dự phòng nhằm giải tỏa khách nhanh nhất và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

“Lượng khách đi lại dịp 2/9 năm nay sụt giảm với tỷ lệ khoảng 30% so với năm trước do số lượng khách là sinh viên đã về vào những ngày trước đó. Chưa kể, các loại hình, xe ghép, xe tiện chuyến, xe hợp đồng trá hình được nhiều người lựa chọn cũng dẫn đến thị phần xe khách có chiều hướng giảm đi nhiều,” đại diện nhà xe Hà Hải nhìn nhận.

Các đơn vị xe khách đều niêm yết giá vé công khai và lấy đúng giá theo quy định. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Tại Bến xe Mỹ Đình, lượng khách chủ yếu đi lại tập trung trên các tuyến đi Lào Cai, Hà Giang (cũ), Phú Thọ, Yên Bái (cũ), Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng.

Trên tuyến Hà Nội-Điện Biên, trong hai ngày 28-29/8, toàn bộ 9 chuyến xe mỗi ngày của Hãng xe Hải Vân đã kín ghế đặt trước. Sang ngày 30/8, hãng bố trí 7 chuyến và hiện vẫn còn nhiều ghế trống. Giá vé tuyến này dao động từ 450.000-680.000 đồng.

Tương tự, khai thác tới 19 chuyến trên tuyến Hà Nội-Sơn La của Hãng xe Hải Vân cũng gần như kín giường trên tất cả các chuyến trong hai ngày 28-29/8 do hành khách đã đặt chỗ qua hệ thống ứng dụng bán vé.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, vào ngày thường sẽ có 650 xe xuất bến. Tuy nhiên, dịp cao điểm 2/9, vào chiều ngày 28 và ngày 29/8, bến sẽ xuất bến tới 800 xe, hành khách khách tăng khoảng 200% so với ngày thường. Các tuyến có nhu cầu lớn gồm Thanh Hóa, Nam Định (cũ), Thái Bình (cũ), Ninh Bình.

Theo ông Tùng, dịp 2/9 này cũng giống như mọi năm, lượng khách sẽ đổ dồn vào chiều nay và trong ngày mai. Bến xe Giáp Bát đã bố trí xe tăng cường để giải tỏa khách.

Để chủ động giải tỏa hành khách, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội dự kiến bố trí 500 xe tăng cường, trong đó Bến xe Giáp Bát 200 xe, Bến xe Gia Lâm 100 xe và Bến xe Mỹ Đình 200 xe.

“Việc sử dụng xe tăng cường sẽ căn cứ lượng khách thực tế, tỷ lệ lấp đầy phương tiện và năng lực cung ứng của từng tuyến, tránh tăng cường tràn lan làm xáo trộn biểu đồ chạy xe thường xuyên,” ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội nhấn mạnh.

Theo ông Hùng, khi lượng khách chờ tăng nhanh và phương tiện theo biểu đồ không đáp ứng, bến xe chủ động làm việc trực tiếp với doanh nghiệp vận tải để bổ sung xe; đồng thời điều phối nguồn phương tiện dự phòng.

Càng về cuối giờ chiều ngày 28/8, lượng xe khách xuất bến chở khách đi về các tỉnh, thành ngày một đông. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Ông Hùng cũng thông tin thêm, các bến xe sẽ tổ chức điều hành theo từng cấp độ, từ duy trì phương tiện theo biểu đồ đã được phê duyệt, yêu cầu doanh nghiệp bổ sung xe trong nội bộ tuyến, điều tiết phương tiện từ tuyến có nhu cầu thấp sang tuyến có nhu cầu cao, đến kích hoạt phương án giải tỏa khẩn cấp khi cần thiết. Mục tiêu là ưu tiên giải tỏa hết hành khách trong ngày, đặc biệt tại những thời điểm cuối ngày.

“Công ty xác định nguyên tắc điều hành là dự báo có biên độ dự phòng, theo dõi thực tế theo giờ và điều chỉnh năng lực vận tải theo nhu cầu thực tế, thay vì chỉ căn cứ số lượng xe dự kiến ban đầu,” ông Hùng nói.

Bến xe tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cò mồi, chèo kéo khách, trộm cắp và xử lý tình trạng dừng đỗ, đón trả khách trái quy định quanh khu vực bến./.

Xử lý nghiêm việc tăng giá vé vận tải bất hợp lý và trục lợi dịp nghỉ 2/9 Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo đúng quy định trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tới.