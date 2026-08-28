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Phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập tại tỉnh Đắk Lắk

Theo phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh giảm 642/1.267 cơ sở, đạt tỷ lệ giảm 50,7%.

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Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 14/8/2026 về việc về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo phương án được phê duyệt, toàn tỉnh giảm 642/1.267 cơ sở giáo dục, đạt tỷ lệ giảm 50,7%. Cụ thể, sau sắp xếp cấp mầm non có 150 cơ sở giáo dục (giảm 57,8%); cấp Tiểu học 134 cơ sở giáo dục (giảm 70,2%); cấp trung học cơ sở có 90 cơ sở giáo dục (giảm 68,2%); trung học phổ thông 68 cơ sở giáo dục (giảm 27 cơ sở giáo dục); cơ sở giáo dục liên cấp Tiểu học & trung học cơ sở là 164 cơ sở giáo dục, tăng 100 cơ sở giáo dục so với trước sắp xếp./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đắk Lắk #cơ sở giáo dục công lập #Sắp xếp trường học #NQ 71-bt Đắk Lắk
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