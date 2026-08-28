Cấp cứu du khách nước ngoài có dấu hiệu đột quỵ tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Ngày 28/8, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã kịp thời hỗ trợ, cấp cứu một du khách Hoa Kỳ gặp vấn đề về sức khỏe trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh.

Du khách là ông GROSMAN EUGENNE (sinh năm 1945, quốc tịch Hoa Kỳ) đang làm thủ tục nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Khi đang làm thủ tục, ông bất ngờ có biểu hiện hạ đường huyết, chóng mặt, có dấu hiệu đột quỵ và ngã xuống khu vực cửa khẩu.

Ông Grosman Eugene (sinh năm 1945, quốc tịch Mỹ) được lực lượng Biên phòng kiểm tra sức khỏe. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau khi phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phối hợp với lực lượng Kiểm dịch y tế Lao Bảo nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ sơ cứu, kiểm tra tình trạng sức khỏe cho hành khách. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, sức khỏe ông GROSMAN EUGENNE đã ổn định.

Trong quá trình được cán bộ, chiến sỹ Biên phòng và lực lượng y tế hỗ trợ, ông GROSMAN EUGENNE cho biết, ông hiện không có gia đình, vợ con và mong muốn sau khi qua đời sẽ hiến tạng cho y học Việt Nam; góp phần cứu chữa, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh.../.

Phối hợp xuyên biên giới cứu sống du khách Việt bị đột quỵ ở nước ngoài Trước nguyện vọng của gia đình đưa bệnh nhân về Việt Nam điều trị, sau khi hội chẩn, Bệnh viện Nhân dân 115 đồng ý tiếp nhận và thống nhất vận chuyển bằng đường hàng không.

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