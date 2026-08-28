Hà Nội khởi tố 9 đối tượng trong đường dây buôn bán hơn 10.000 bình "khí cười"

Chiều 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa khởi tố 9 đối tượng trong đường dây buôn bán trái phép khí N2O (thường gọi là “khí cười”), thu giữ 888 bình khí chưa qua sử dụng. Các đối tượng bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Lê Quốc Việt (sinh năm 2002, Thanh Hóa); Đinh Bạt Hoàng Kim (sinh năm 2001, Nghệ An); Nguyễn Danh Mạnh (sinh năm 1997, Hải Phòng); Lê Bá Mạnh (sinh năm 1995, Thanh Hóa); Phạm Ngọc Tài (sinh năm 2006, Hải Phòng); Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1997, Thanh Hóa); Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1999, Hà Nội); Cao Hoàng Long (sinh năm 2000, Hà Nội) và Hoàng Văn Triệu (sinh năm 1996, Lào Cai).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 12/2025 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã tiêu thụ khoảng 9.600 bình khí N2O, thu lợi khoảng 10,6 tỷ đồng. Tổng số khí N2O được xác định liên quan đến vụ án là 10.488 bình loại 5,5kg, trong đó lực lượng chức năng thu giữ 888 bình chưa qua sử dụng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Cao Hoàng Long và Hoàng Văn Triệu là những người cung cấp khí N2O cho đường dây thông qua trung gian. Các đối tượng sử dụng ôtô tải nhãn hiệu Isuzu để vận chuyển, cất giấu và tiêu thụ hàng cấm. Khám xét phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 800 bình khí N2O.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Triệt phá đường dây buôn bán “khí cười” với giá trị giao dịch hơn 10 tỷ đồng Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ năm 2025, việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng khí N₂O cho mục đích tác động đến con người là hành vi bị nghiêm cấm.