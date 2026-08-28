Tin lời “chồng” quen qua Zalo, người phụ nữ cùng lừa 51 nhà đầu tư 15,5 tỷ đồng

Ngày 28/8 Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Nhường (sinh năm 1973, trú tại phường Tương Mai, thành phố Hà Nội) 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4 - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Bùi Thị Nhường không có nghề nghiệp ổn định, thuê ở trọ ở Hà Nội. Khoảng tháng 11/2023, một tài khoản Zalo có tên là “Walter” (chưa rõ nhân thân lý lịch) kết bạn làm quen với Nhường. Sau khi kết bạn, “Walter” tự giới thiệu có quốc tịch Singapore, nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc.

“Walter” đề nghị Nhường chỉ nhắn tin vì “Walter” không nói được nhiều tiếng Việt nên phải dùng ứng dụng Google để dịch nội dung. Nhường nhiều lần gọi điện để nói chuyện qua video nhưng “Walter” từ chối nên chỉ nhắn tin và nói chuyện qua ứng dụng Zalo âm thanh.

Sau một thời gian nói chuyện, giữa 2 bên nảy sinh tình cảm nam nữ và xưng hô với nhau là vợ-chồng. “Walter” nhiều lần hứa sang Việt Nam gặp Nhường nhưng chưa sang.

Khoảng tháng 4/2024, “Walter” giới thiệu đang làm trợ lý Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Ge Vernova. Tập đoàn này có chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh. “Walter” giới thiệu với Nhường về dự án điện năng lượng mới của Tập đoàn Ge Vernova đang chuẩn bị cung cấp đưa vào đầu tư tại Việt Nam và bảo Nhường cài đặt ứng dụng Ge Verona về điện thoại để đầu tư hưởng lợi nhuận.

Sau đó, Nhường tải ứng dụng về, cài đặt, nạp tiền vào các gói dự án, đơn hàng và thấy có được lợi nhuận đúng như “Walter” nói. “Walter” bàn bạc với Nhường thành lập nhóm kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn, đầu tư vào mua các đơn hàng của dự án để kiếm lợi nhuận. Nhường sẽ được hưởng khi lập nhóm là 5% trên tổng số tiền đầu tư của các nhà đầu tư.

Bị cáo không biết “Walter” là ai, chưa nhìn thấy giấy tờ cấp phép, địa điểm triển khai, cách thức triển khai của dự án tại Việt Nam và biết thực tế dự án là không có thật nhưng do ham lợi nhuận cao, Nhường đã đồng ý tham gia kết hợp cùng “Walter” lập nhóm Zalo “Dự án năng lượng mới” kêu gọi các nhà đầu tư, đầu tư vốn vào dự án để hưởng lợi nhuận.

Nhường vào Thành phố Hồ Chí Minh rủ thêm 2 người nữa cùng tìm hiểu dự án và cách thức góp vốn đầu tư qua đường link của tập đoàn Ge Vernova. Tại đây, Nhường được trưởng nhóm là đại diện văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh (không xác định nhân thân lý lịch) giới thiệu và hướng dẫn cách đầu tư dự án. Trong dự án có rất nhiều gói đầu tư với giá trị từ 500.000 đồng đến 4 triệu đồng, lợi nhuận tính theo ngày đầu tư từ 1,6%/ ngày đến 3%/ ngày hoặc tính theo giờ từ 1,6 % đến 3% hoặc khi hết giờ sẽ nhân đôi số tiền gốc đầu tư.

Khi gặp các nhà đầu tư, Nhường nói với họ dự án hoạt động đúng quy định pháp luật, “Walter” là chồng Nhường và Nhường cam kết bảo lãnh có 3 tỷ đồng trong App Ge Vernova để trả khi dự án gặp trục trặc. Thêm vào đó, Nhường cam kết nếu đầu tư mà mất tiền thì Nhường sẽ đền tiền cả gốc lẫn lãi, nhằm tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư.

Để tạo thêm lòng tin cho các nhà đầu tư, khi “Walter” chuyển tiền, Nhường tổ chức cho các nhà đầu tư đi lễ ở Tam Đảo và đi du lịch ở Hạ Long. Tổng số tiền các nhà đầu tư đã nộp cả gốc, lãi là gần 47 tỷ đồng. Số tiền đã rút ra là 19 tỷ đồng.

Đến ngày 23/8/2024, ứng dụng Ge Vernova bị sập, các nhà đầu tư không thể mở app và rút được tiền ra.

Cơ quan tố tụng xác định bị cáo đã rủ rê, lôi kéo 51 bị hại tham gia đầu tư, chiếm đoạt tổng số tiền là 15,5 tỷ đồng, trong đó Nhường được hưởng lợi hơn 200 triệu đồng/.

Hà Nội xét xử hai vụ án lừa đảo đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng Các bị cáo đã lợi dụng lòng tin của bị hại, đưa ra những dự án, hình thức đầu tư có mức lợi nhuận cao để huy động tiền, qua đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.