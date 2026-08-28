Việt Nam, Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm về cải cách tư pháp và chuyển đổi số

Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Trung Quốc, từ ngày 26-28/8, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân (TAND) Việt Nam đã có các hoạt động làm việc tại tỉnh Tứ Xuyên, tập trung tìm hiểu kinh nghiệm về cải cách tư pháp, giám đốc xét xử và chuyển đổi số trong hoạt động Tòa án.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trong thời gian tại Tứ Xuyên, Chánh án Nguyễn Văn Quảng và đoàn công tác đã thăm và làm việc với Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Tứ Xuyên; tham quan khảo sát Tòa án nhân dân Khu mới Thiên Phủ (Tianfu), Tòa Du lịch và Bảo vệ Môi trường Nhai Tử (Jiezi), thuộc Tòa án nhân dân thành phố Sùng Châu (Chongzhou)…

Phát biểu tại buổi làm việc với đồng chí Trần Chí Quân (Chen Zhijun), Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Tứ Xuyên cùng lãnh đạo, Thẩm phán và cán bộ Tòa án, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những kết quả Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Tứ Xuyên đạt được trong công tác xét xử, quản lý khối lượng án lớn, ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chức năng giám đốc hoạt động xét xử đối với các Tòa án cấp dưới.

Ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa giải đáp kiến nghị của người dân liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án… (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Một nội dung được Đoàn Việt Nam đặc biệt quan tâm là cơ chế giám đốc xét xử, giám đốc thẩm, tái thẩm. Hai bên trao đổi về kinh nghiệm tiếp nhận, sàng lọc đơn đề nghị; phát hiện sai sót của bản án, quyết định đã có hiệu lực; cơ chế quyết định xét xử lại; cũng như việc thông qua công tác giám đốc xét xử để hướng dẫn nghiệp vụ, thống nhất áp dụng pháp luật và nâng cao chất lượng xét xử của các Tòa án cấp dưới.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc cân bằng giữa yêu cầu kịp thời khắc phục sai sót trong xét xử với bảo đảm tính ổn định, hiệu lực của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật là nguồn tham khảo có giá trị đối với Tòa án nhân dân Việt Nam trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng xét xử.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng và đoàn công tác thăm quan, khảo sát tại Tòa án nhân dân Khu mới Thiên Phủ, tỉnh Tứ Xuyên. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Tham quan, khảo sát tại Tòa án nhân dân Khu mới Thiên Phủ, Đoàn tập trung tìm hiểu mô hình “Tòa án thông minh Thiên Phủ,” đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ trong quản lý án, xây dựng và khai thác hồ sơ điện tử, hỗ trợ Thẩm phán nghiên cứu hồ sơ và ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Chánh án Nguyễn Văn Quảng chia sẻ, xây dựng Tòa án điện tử, hướng tới Tòa án số cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam; trong đó việc ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo phải nhằm hỗ trợ, không thay thế Thẩm phán và phải bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu tư pháp.

Tòa án nhân dân Khu mới Thiên Phủ hoạt động theo mô hình đặc thù “hai biển hiệu, một bộ máy,” đồng thời thực hiện chức năng của Tòa án nhân dân Khu mới Thiên Phủ và Tòa án nhân dân Khu thí điểm thương mại tự do Tứ Xuyên.

Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Tứ Xuyên chụp ảnh chung. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Ngoài ra, Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân Việt Nam cũng đến thăm Tòa Du lịch và Bảo vệ Môi trường Nhai Tử, thuộc Tòa án nhân dân thành phố Sùng Châu. Đây là đơn vị thí điểm “Tòa án số” đầu tiên của tỉnh Tứ Xuyên, đồng thời có chức năng chuyên trách giải quyết các vụ án về tài nguyên, môi trường và tranh chấp liên quan đến văn hóa, du lịch.

Các hoạt động tại Tứ Xuyên đã giúp Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân Việt Nam có thêm những kinh nghiệm thực tiễn về giám đốc xét xử, chuyển đổi số và các mô hình Tòa án chuyên biệt; đồng thời góp phần thúc đẩy trao đổi, hợp tác giữa Tòa án hai nước ngày càng thiết thực, sâu rộng và hiệu quả./.

Việt Nam và Trung Quốc phối hợp tuần tra liên hợp trên biên giới Lực lượng biên phòng Việt Nam-Trung Quốc hoàn thành đợt tuần tra liên hợp tuyến biên giới với tổng quãng đường hơn 150km, tiếp tục khẳng định hiệu quả cơ chế phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới chung.

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