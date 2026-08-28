Thái Lan bắt giữ nam thanh niên tàng trữ hàng chục khẩu súng

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 27/8, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một nam thanh niên 24 tuổi tại tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya, thu giữ 13 khẩu súng các loại, cùng hơn 1.000 viên đạn và nhiều phụ kiện súng.



Theo Cảnh sát Thủ đô Bangkok, lực lượng chức năng đã tiến hành bao vây, khám xét một ngôi nhà tại phường Bo Phong, huyện Nakhon Luang, tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya và bắt giữ đối tượng Kanawat, 24 tuổi. Tang vật bị thu giữ gồm 10 khẩu súng trường, 3 khẩu súng ngắn và hơn 1.000 viên đạn cỡ 5,56mm. Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ nhiều phụ kiện dùng để cải biến, lắp ráp súng.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng này bước đầu khai nhận đã đặt mua số vũ khí trên từ nước ngoài thông qua dịch vụ vận chuyển nhập khẩu. Để đưa số hàng này vào Thái Lan, đối tượng khai báo đây là các mặt hàng khác được phép nhập khẩu hợp pháp.

Vụ bắt giữ trên nằm trong chiến dịch truy quét vũ khí trái phép được Chính phủ và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan triển khai. Qua công tác điều tra, lực lượng chức năng phát hiện hoạt động mua bán trái phép súng tại tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya, sau đó tiến hành xác minh, theo dõi và bắt giữ đối tượng nói trên.

Hiện cảnh sát Thái Lan đang tiếp tục mở rộng điều tra để xác định những người khác có liên quan, cũng như làm rõ nguồn gốc và đường dây đưa số vũ khí này vào Thái Lan.

Vấn đề kiểm soát súng đạn đang được quan tâm tại Thái Lan trong bối cảnh nước này có số lượng vũ khí dân sự ở mức cao. Theo ước tính của Small Arms Survey được các nguồn quốc tế dẫn lại, tại Thái Lan có khoảng 10,3 triệu khẩu súng do người dân sở hữu, tương đương khoảng 15 khẩu/100 người, cao nhất khu vực Đông Nam Á; trong đó hơn 4 triệu khẩu được cho là chưa đăng ký.

Tình trạng sở hữu và lưu hành súng trái phép tiếp tục là một thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh, trong khi Chính phủ Thái Lan thời gian gần đây đã tăng cường các biện pháp kiểm soát, truy quét và xử lý hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng súng trái phép./.

Dư luận Thái Lan tranh luận về những bất cập trong quản lý súng đạn Một nghiên cứu mới công bố cho thấy số lượng súng dân sự tại Thái Lan rất lớn, trong khi công tác kiểm soát súng ngoài hệ thống đăng ký còn nhiều thách thức.