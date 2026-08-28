Chủ tịch Trung Quốc chỉ đạo họp triển khai công tác cứu hộ ở Tây Tạng

Ngày 28/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp lãnh đạo cấp cao nhằm thảo luận và triển khai công tác cứu hộ, cứu trợ sau vụ lở đất nghiêm trọng tại huyện Cát Long, thuộc Khu tự trị Tây Tạng, Tây Nam Trung Quốc.

Mở đầu cuộc họp, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng các nhà lãnh đạo khác đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân.

Theo Tân Hoa xã, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu dốc toàn lực tìm kiếm, cứu hộ những người mất tích ở cả Trung Quốc và Nepal.

Các quan chức cho biết khu vực xung quanh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến sông băng, hồ băng và tai biến địa chất, khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Trung Quốc cũng đang xem xét cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Nepal và triển khai hợp tác cứu trợ quốc tế.

Theo ủy nhiệm của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, ngày 27/8, Thủ tướng Lý Cường đã tới huyện Cát Long để chỉ đạo công tác cứu hộ và ứng phó khẩn cấp sau thảm họa.

Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh cần đặt người dân và tính mạng của người dân lên trên hết, đồng thời không tiếc công sức triển khai hoạt động cứu hộ và ứng phó khẩn cấp.

Vụ lở đất xảy ra ngày 26/8 tại khu vực cửa khẩu Cát Long, trên biên giới Trung Quốc-Nepal. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Nepal Ram Chandra Poudel.

Tính đến 15h30 ngày 28/8 (theo giờ Việt Nam), có tổng cộng 499 công dân Trung Quốc và 555 người nước ngoài đã được đưa khỏi vùng thảm họa.

Trong một cập nhật mới ngày 28/8, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin nguy cơ từ một hồ nước hình thành sau vụ lở đất tại Tây Tạng đang “giảm dần.”

Trước đó cùng ngày, Trung Quốc đã tạm dừng hoạt động cứu hộ tại Tây Tạng do nguy cơ cao xảy ra lũ lụt trở lại, trong bối cảnh hàng trăm người vẫn mất tích 2 ngày sau vụ lở đất gây thương vong nghiêm trọng.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin về một hồ nước hình thành do lượng đất đá khổng lồ tích tụ sau vụ lở đất bắt đầu tràn về phía khu vực mà các đội cứu hộ đang hướng tới.

Tất cả các đội cứu hộ đã được lệnh giữ nguyên vị trí, sẵn sàng chờ chỉ thị tiếp theo. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp trước đó đã tiếp cận khu vực này cũng được lệnh rút lui 1 km.

Hồ nước trên hình thành sau khi một khối lượng lớn bùn đất và đất đá tràn xuống đầu mối giao thông biên giới Cát Long ở Tây Tạng ngày 26/8. CCTV cho biết mực nước hồ được dự báo tiếp tục dâng trong 3 ngày tới do mưa kéo dài và đạt đỉnh vào khoảng ngày 1/9.

Các chuyên gia đã cảnh báo về nguy cơ vỡ hồ, khiến nước lũ tràn xuống hạ lưu và có thể tiếp tục gây thiệt hại tại các khu vực, trong đó có cửa khẩu Cát Long và những địa điểm khác ở hạ lưu.

Hiện các lực lượng cứu hộ đang sử dụng công nghệ dựng mô hình 2 chiều bằng thiết bị bay không người lái, thiết bị ảnh nhiệt và phương pháp tìm kiếm thủ công để xác định vị trí những người còn mất tích.

Khu vực bị tàn phá do lũ quét cuốn theo bùn đất tại huyện Rasuwa, Nepal, ngày 26/8/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Trong khi đó, Nepal cũng đã yêu cầu các lực lượng đang tìm kiếm người sống sót trong trận lũ gây thương vong nghiêm trọng nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn.

Liên quan tình hình triển khai lực lượng cứu nạn quốc tế tại quốc gia Nam Á, phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á đưa tin Nepal đã từ chối đề nghị của Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Sri Lanka và Bangladesh về việc triển khai các đội tìm kiếm, cứu hộ chuyên nghiệp sau trận lũ quét nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal-Tây Tạng.

Quyết định được đưa ra trên cơ sở đánh giá của quân đội và cảnh sát Nepal rằng lực lượng trong nước đủ khả năng tiến hành công tác cứu hộ, đồng thời rút kinh nghiệm từ tình trạng khó phối hợp khi tiếp nhận nhiều đội cứu hộ quốc tế sau trận động đất năm 2015.

Trong khi từ chối lực lượng cứu hộ nước ngoài, Kathmandu cho biết vẫn hoan nghênh hỗ trợ tài chính và sẽ cần viện trợ quốc tế cho giai đoạn phục hồi, tái thiết. Bộ Ngoại giao Nepal đã thành lập Đội phản ứng khẩn cấp để làm đầu mối phối hợp tìm kiếm, xác minh thông tin và hỗ trợ lãnh sự đối với công dân nước ngoài mất tích hoặc bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, dù không được phép đưa Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF) vào Nepal, song Ấn Độ vẫn tiếp tục tăng cường hỗ trợ nhân đạo.

New Delhi đã vận chuyển tổng cộng 47,5 tấn hàng cứu trợ, thuốc men và thực phẩm bằng máy bay quân sự, đồng thời đề nghị cung cấp cầu Bailey và các loại cầu lắp ghép phục vụ khôi phục hạ tầng.

Ấn Độ cũng đang phối hợp với chính quyền Nepal để xác minh tình trạng của hàng trăm công dân Ấn Độ được báo cáo mất tích hoặc mất liên lạc.

Theo các số liệu mới nhất, các lựa lượng ứng phó khẩn cấp đã tìm thấy 472 thi thể tại Nepal, trong khi hơn 1.000 người vẫn mất tích hoặc chưa được tìm thấy.

Trong số những người mất tích có 540 người nước ngoài đến từ 31 quốc gia; công dân Ấn Độ chiếm số lượng lớn nhất với 288 người./.

Trung Quốc ứng phó khẩn cấp với lũ tại hồ chắn dòng ở biên giới với Nepal Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, một đội giám sát thủy văn khẩn cấp đang theo dõi sát sao tình hình tại hiện trường và đã cử một nhóm chuyên gia đến huyện Cát Long để hỗ trợ công tác ứng phó khẩn cấp.