Quảng Trị: Truy điệu, an táng 13 hài cốt liệt sỹ được quy tập tại Câu Nhi

Ngày 28/8, tại Nghĩa trang liệt sỹ Hải Lăng (xã Diên Sanh), Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sỹ được Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) tìm kiếm, quy tập tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Trong không khí thiêng liêng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Quân khu 4, Cựu chiến binh Sư đoàn 308, thân nhân các anh hùng liệt sỹ, người dân đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh đọc điếu văn nêu rõ, Quảng Trị từng là chiến trường khốc liệt, nơi mỗi tấc đất thấm đẫm máu đào của cán bộ, chiến sỹ và đồng bào, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, trong mùa hè năm 1972, tại Câu Nhi diễn ra những trận chiến vô cùng ác liệt.

Rạng sáng 26/5/1972, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 đã chiến đấu ngăn chặn quân địch chi viện cho Điểm cao 35, trong đó 93 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh và nằm lại nơi đây.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, sự hy sinh của các liệt sỹ chưa bao giờ bị lãng quên. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa," tỉnh Quảng Trị luôn nỗ lực tìm kiếm, quy tập, đưa các liệt sỹ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Ông Lê Văn Bảo khẳng định việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ đối với Quảng Trị không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Quảng Trị sẽ tiếp tục nỗ lực cao nhất, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhân chứng, gia đình và nhân dân để tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sỹ còn nằm lại trên chiến trường năm xưa, để những người con đã hy sinh được trở về với gia đình, quê hương, đồng đội.

Từ năm 1992 đến năm 2025, tại khu vực Câu Nhi đã có 29 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy, đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Hải Lăng. Từ những thông tin do kỹ sư Lâm Hồng Tiên và nhóm nghiên cứu cung cấp tháng 6/2025, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, đối chiếu tư liệu, bản đồ, gặp gỡ nhân chứng, khảo sát thực địa, tổ chức hội thảo và phối hợp với các lực lượng chuyên môn xác định khu vực tìm kiếm. Sau hội thảo ngày 10/7, công tác tìm kiếm, quy tập được khẩn trương triển khai. Sau hơn một tháng, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã tìm thấy 13 hài cốt liệt sỹ tại khu vực Câu Nhi.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị nguyện tiếp tục gìn giữ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nỗ lực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh. Công ơn và sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ sẽ mãi được khắc ghi trong trái tim của Tổ quốc và nhân dân./.

Quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Tính đến ngày 26/8, đã tìm kiếm, quy tập được 917 hài cốt liệt sỹ tại các địa phương trong nước; đã lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với 159.370 mộ liệt sỹ, đạt 74,9% tiến độ.