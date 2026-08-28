Đội K53 xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào và Campuchia

Sáng 28/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào và Campuchia, mùa khô năm 2026-2027.

Trong mùa khô 2026-2027, Đội K53 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi gồm 67 cán bộ, chiến sỹ, chia thành 3 bộ phận; trong đó một bộ phận thực hiện nhiệm vụ tại ba tỉnh Nam Lào là Champasak, Attapue, SeKong; một bộ phận thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Rattanakiri của Vương quốc Campuchia và một bộ phận thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng vũ trang nước bạn Lào, Campuchia để khảo sát, xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ; đặt mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm, quy tập từ 20 hài cốt liệt sỹ trở lên; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong thời gian qua; đồng thời chia sẻ với những khó khăn trong việc triển khai thực hiện công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại nước bạn Lào và Campuchia.

Bà Y Ngọc đề nghị đội K53 và các đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thu thập, xác minh và xử lý thông tin; đổi mới phương pháp, tổ chức tìm kiếm linh hoạt, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với từng địa bàn; tranh thủ tối đa sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh bạn.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí, trang bị; giữ nghiêm kỷ luật và chấp hành đúng pháp luật của Việt Nam, pháp luật và quy định của nước bạn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất về hậu cần, kỹ thuật, phương tiện, kinh phí, chế độ chính sách và các điều kiện cần thiết để Đội K53 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành địa phương tặng quà, động viên cán bộ, chiến sỹ Đội K53 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào và Campuchia, mùa khô năm 2026-2027.

Trước đó, mùa khô 2025-2026, Đội K53 đã quy tập được 16 hài cốt liệt sỹ tại hai nước bạn Lào và Campuchia, đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi, tỉnh Quảng Ngãi./.

Đội K53 Quảng Ngãi quy tập 4 hài cốt liệt sỹ ở Lào và Campuchia Theo thông tin người dân bản Kèng Luổng của Lào, trong chiến tranh, tại khu vực bờ sông Sê Kông của bản có chôn cất bộ đội Việt Nam hy sinh, qua đó giúp phía Việt Nam quy tập thêm hài cốt liệt sỹ.