S&P DJI đánh giá cao những nỗ lực cải cách của thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), ngày 27/8 (theo giờ địa phương).

Hai bên trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các cải cách nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế và triển vọng tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương đã chia sẻ những kết quả nổi bật của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian gần đây. Bà cũng thông tin về các giải pháp đang được Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết liệt triển khai nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng tiếp cận thị trường.

Cụ thể, Việt Nam đã triển khai nhiều cải cách quan trọng nhằm tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, hệ thống công nghệ thông tin mới đã được vào vận hành; cơ chế giao dịch, thanh toán và bù trừ đã từng bước hoàn thiện; Công bố thông tin bằng tiếng Anh đã được tăng cường; Cơ sở nhà đầu tư tổ chức và đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường tiếp tục phát triển. Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) phù hợp với lộ trình phát triển của thị trường.

Đại diện S&P DJI đánh giá cao những nỗ lực cải cách và kết quả mà thị trường chứng khoán Việt Nam đạt được trong thời gian qua đồng thời ghi nhận những bước tiến của Việt Nam trong việc hoàn thiện cơ chế vận hành và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi sâu về phương pháp, quy trình phân loại thị trường của S&P DJI, cũng như những yếu tố được các tổ chức cung cấp chỉ số và cộng đồng đầu tư quốc tế quan tâm khi đánh giá một thị trường. Các nội dung được trao đổi cụ thể, gồm khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài; Giới hạn sở hữu nước ngoài; Hoạt động thanh toán, bù trừ và lưu ký; tính minh bạch của thông tin; Cơ chế bảo vệ nhà đầu tư; Mức độ tham gia thực tế của các định chế tài chính quốc tế trên thị trường.

Phía S&P DJI cho biết việc đánh giá một thị trường không chỉ dựa trên các tiêu chí về quy mô và thanh khoản mà còn chú trọng khả năng tiếp cận, hiệu quả vận hành trên thực tế và phản hồi của các nhà đầu tư tổ chức quốc tế. Trên cơ sở nội dung trao đổi tại buổi làm việc, đại diện S&P DJI đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, số liệu chính thức và cập nhật kết quả triển khai các cải cách, qua đó hỗ trợ S&P DJI trong quá trình theo dõi, phân tích và đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hai bên thống nhất duy trì trao đổi thường xuyên, tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp giữa các đầu mối chuyên môn. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về việc đẩy mạnh đối thoại với các nhà đầu tư và định chế tài chính quốc tế nhằm ghi nhận phản hồi thực tế về tiến trình cải cách và mức độ cải thiện khả năng tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương khẳng định Việt Nam kiên định mục tiêu xây dựng thị trường chứng khoán minh bạch, hiệu quả, hiện đại, an toàn và hội nhập ngày càng sâu rộng với thị trường tài chính quốc tế. Bà cũng bày tỏ mong muốn S&P DJI tiếp tục quan tâm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam./.

Nasdaq cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam Phó Chủ tịch Bob McCooey khẳng định Nasdaq sẵn sàng tiếp tục đồng hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.