VN-Index tăng 7 phiên liên tiếp trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối tuần với mức tăng nhẹ, qua đó ghi nhận phiên tăng thứ 7 liên tiếp của VN-Index trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 0,56 điểm lên 1.832,12 điểm. HNX-Index tăng 2,13 điểm lên 284,77 điểm. Thị trường khá cân bằng với 347 mã tăng và 345 mã giảm. Trong rổ VN30 có 13 mã tăng, 11 mã giảm và 6 mã đứng giá.

Thanh khoản cải thiện so với phiên trước. Trên sàn HOSE, hơn 562 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị hơn 15.400 tỷ đồng. Trên HNX, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 54 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 898,7 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, VN-Index có thời điểm tăng tích cực khi lực mua chiếm ưu thế, nhưng áp lực bán xuất hiện cuối phiên khiến chỉ số thu hẹp đáng kể đà tăng. SSB, STB, VPB và FPT đóng góp tích cực nhất, giúp VN-Index tăng 2,68 điểm. Ngược lại, VHM, TCB, GVR và MWG lấy đi hơn 3,12 điểm của chỉ số.

Xét theo nhóm ngành, công nghệ thông tin tăng mạnh nhất với 1,3%, chủ yếu nhờ FPT tăng 1,39%, ELC tăng 0,34% và SBD tăng 5,63%. Dịch vụ truyền thông và tài chính lần lượt tăng 0,69% và 0,36%.

Ở chiều giảm, nhóm tiêu dùng không thiết yếu giảm 0,21%; trong đó, MWG giảm 1,19%, DGW giảm 2,09% và PET giảm 1,02%.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 320,76 tỷ đồng trên HoSE, tập trung ở FPT với 240,79 tỷ đồng, TCB 213,05 tỷ đồng, VPB 112,66 tỷ đồng và STB 78,6 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 4,26 tỷ đồng, tập trung tại PVS, IDC và SHS.

Thị trường sẽ nghỉ giao dịch từ ngày 31/8 đến hết ngày 2/9 và trở lại vào ngày 3/9./.

VN-Index tăng hơn 10 điểm nhưng thanh khoản giảm mạnh Trong phiên 27/8, VN-Index tăng hơn 10 điểm nhờ lực kéo chính từ cổ phiếu VIC và một số mã vốn hóa lớn, trong khi thị trường nghiêng về bên bán và thanh khoản giảm mạnh.

​