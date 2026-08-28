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Nhà Vua Na Uy Harald V đã qua đời, thọ 89 tuổi

Nhà Vua Harald V là quân vương trị vì cao tuổi nhất ở châu Âu; ông lên ngôi năm 1991 và hiện bước sang năm trị vì thứ 36; ông là một trong những vị vua được yêu mến nhất châu lục.

Nguyễn Hằng

Ngày 28/8, Hoàng gia Na Uy thông báo Nhà Vua Na Uy Harald V đã qua đời, thọ 89 tuổi. Thái tử Haakon, 53 tuổi, dự kiến sẽ kế vị.

Theo thông báo của Hoàng gia, Nhà Vua đã từ trần tại Bệnh viện Đại học Oslo vào lúc 6h35 giờ địa phương (11h35 giờ Hà Nội) ngày 28/8. Cung điện Hoàng gia ở Oslo treo cờ rủ, trong khi hàng trăm người dân đổ về sân Cung điện để tưởng niệm vị vua quá cố.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store bày tỏ nỗi buồn sâu sắc, đồng thời nhấn mạnh người dân Na Uy vô cùng biết ơn người đã tận tụy cống hiến cho đất nước. Chính phủ Na Uy dự kiến sớm tổ chức cuộc họp, sau đó sẽ hội kiến Nhà Vua mới tại Cung điện.

Vua Harald V nhập viện từ ngày 17/8 vừa qua do bị tích nước trong cơ thể, liên quan đến việc dùng cortisone trong quá trình điều trị bệnh thiếu máu tán huyết.

Nhà Vua có tiền sử nhiều vấn đề về sức khỏe. Năm 2003, ông phải phẫu thuật cắt bỏ bàng quang do ung thư. Năm 2005, ông được thay van tim nhân tạo và đến năm 2020 tiếp tục trải qua một ca phẫu thuật tim.

Sức khỏe của Nhà Vua tiếp tục suy giảm vào mùa Xuân năm 2024 khi ông đang có kỳ nghỉ tại Malaysia. Sau khi nhập viện, ông được đặt máy tạo nhịp tim tạm thời, sau đó được thay bằng máy tạo nhịp tim vĩnh viễn tại Na Uy. Kể từ đó, ông thường xuyên phải điều trị do các vấn đề về nhiễm trùng và tim mạch.

Nhà Vua Harald V là quân vương trị vì cao tuổi nhất ở châu Âu. Ông lên ngôi ngày 17/1/1991 và hiện bước sang năm trị vì thứ 36.

Tại Na Uy, Nhà Vua Harald V được xem là biểu tượng của sự ổn định và liên tục, đồng thời cũng là một trong những vị vua được yêu mến nhất châu lục.

Thái tử Haakon, người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng, hiện đảm nhiệm công việc của Nhà Vua trong thời gian ông điều trị bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)
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