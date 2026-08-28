Sức khỏe Nhà Vua Na Uy Harald V biến chuyển xấu và ở mức "rất nghiêm trọng"

Hoàng gia Na Uy mới đây thông báo tình trạng sức khỏe của Nhà Vua Na Uy Harald V diễn biến xấu và ở mức “rất nghiêm trọng.”

Hoàng hậu Sonja, Thái tử Haakon cùng nhiều thành viên Hoàng gia đã hủy các lịch trình để tới Bệnh viện Quốc gia ở thủ đô Oslo, nơi Nhà Vua đang điều trị. Trong khi đó, Thủ tướng Jonas Gahr Støre cũng hủy chuyến công tác dự kiến tới Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Nhà vua Harald V đã nhập viện từ ngày 17/8 do tích nước trong cơ thể. Tình trạng này được cho là liên quan đến quá trình điều trị bằng cortisone đối với bệnh thiếu máu tán huyết.

Truyền thông Na Uy đưa tin ít phút sau khi Hoàng gia thông báo tình trạng sức khỏe của Nhà Vua, các xe chở thành viên Hoàng gia đã lần lượt tới Bệnh viện Quốc gia. Hầu hết các thành viên trong gia đình đã có mặt bên giường bệnh của Nhà Vua Harald V.

Nhà Vua Harald có tiền sử nhiều vấn đề về sức khỏe. Năm 2003, ông phải phẫu thuật cắt bỏ bàng quang do ung thư. Năm 2005, ông được thay van tim nhân tạo và đến năm 2020 tiếp tục trải qua một ca phẫu thuật tim.

Sức khỏe của Nhà Vua tiếp tục suy giảm vào mùa Xuân năm 2024 khi ông đang có kỳ nghỉ tại Malaysia. Sau khi nhập viện, ông được đặt máy tạo nhịp tim tạm thời, sau đó được thay bằng máy tạo nhịp tim vĩnh viễn tại Na Uy. Kể từ đó, ông thường xuyên phải điều trị do các vấn đề về nhiễm trùng và tim mạch.

Ở tuổi 89, Nhà Vua Harald V là vị quân chủ đương nhiệm cao tuổi nhất châu Âu. Ông lên ngôi ngày 17/1/1991 và hiện bước sang năm trị vì thứ 36.

Tại Na Uy, Nhà Vua Harald V được xem là biểu tượng của sự ổn định và liên tục, đồng thời cũng là một trong những vị vua được yêu mến nhất châu lục.

Thái tử Haakon, người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng, hiện đảm nhiệm công việc của Nhà Vua trong thời gian ông điều trị bệnh./.

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