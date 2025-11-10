Anh: Vua Charles chủ trì Lễ tưởng niệm Chủ Nhật quốc gia tại London

Ngày 9/11, Vua Charles III đã chủ trì tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ Nhật (Remembrance Sunday) hằng năm, với sự tham gia của hàng nghìn cựu chiến binh tại Đài tưởng niệm Cenotaph ở trung tâm thủ đô London.

Hàng trăm người dân và cựu chiến binh đã xếp hàng dọc đại lộ Whitehall, tạo nên một biển hoa đỏ thắm và những bộ quân phục trang nghiêm.

Trong số những người tham dự, nổi bật là 3 cựu chiến binh tham gia cuộc đổ bộ Normandy (D-Day) thuộc lực lượng Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Vua Charles, trong bộ quân phục nguyên soái theo nghi lễ, đã đặt vòng hoa đầu tiên để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong các cuộc xung đột từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Tiếp theo là Thái tử William, Công tước xứ Wales mặc quân phục Không quân Hoàng gia với cấp bậc thiếu tá không quân.

Buổi lễ bắt đầu bằng phút mặc niệm trên toàn quốc. Một phát súng hiệu lệnh vang lên đánh dấu kết thúc phút mặc niệm, sau đó là tiếng kèn trumpet của Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cùng các chính khách cấp cao như lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Badenoch, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Ed Davey, Ngoại trưởng Yvette Cooper, Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood và Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle lần lượt đặt vòng hoa. Đại diện các nước thuộc Khối Thịnh vượng chung cũng tham gia nghi thức này.

Hoàng hậu Camilla và Công nương Kate, cùng mặc trang phục đen và các thành viên Hoàng gia khác quan sát buổi lễ từ ban công của Bộ Ngoại giao.

Gần Đài tưởng niệm Cenotaph, 8 cựu Thủ tướng Anh gồm John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss và Rishi Sunak, đứng trang nghiêm.

Nổi bật trong đoàn diễu hành sau lễ tưởng niệm trên là khoảng 10.000 cựu chiến binh, trong đó có 20 người từng tham gia Chiến trang Thế giới thứ hai - đúng 80 năm sau khi cuộc chiến này kết thúc.

Buổi lễ khép lại trong tiếng quốc ca và tiếng vỗ tay nồng nhiệt dành cho Vua Charles khi ông rời đi.

Lễ tưởng niệm Chủ Nhật là dịp để cả nước Anh tri ân những người đã hy sinh vì tổ quốc trong các cuộc chiến tranh, đồng thời khẳng định cam kết gìn giữ hòa bình./.

