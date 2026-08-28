Nga khẳng định duy trì liên lạc với Ukraine, bác khả năng tấn công NATO

Ngày 27/8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chưa có thông tin cụ thể về thời điểm tiến hành vòng đàm phán tiếp theo với Ukraine, song Moskva vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tiến trình này.

Bên cạnh đó, Nga và Mỹ vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc ở cấp chuyên viên liên quan vấn đề Ukraine.

Theo ông Peskov, Nga ưu tiên giải quyết các mục tiêu đặt ra bằng biện pháp hòa bình, song cho rằng trong điều kiện hiện nay, Nga chưa nhận thấy khả năng đạt được các mục tiêu và bảo đảm lợi ích của mình thông qua một giải pháp như vậy.

Liên quan vấn đề các tài sản của Nga đang bị phong tỏa tại phương Tây, người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo việc sử dụng những tài sản này để hỗ trợ Ukraine có thể dẫn tới các tranh chấp pháp lý.

Nga cho rằng việc chuyển các tài sản bị phong tỏa vào mục đích khác là trái pháp luật và khẳng định sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ lợi ích của Nga nếu Liên minh châu Âu (EU) triển khai phương án này.

Về quan hệ với châu Âu, ông Peskov nhận định Nga đang phải đối mặt với chính sách ngày càng cứng rắn từ một số nước châu Âu.

Trong khi đó, Điện Kremlin bác bỏ những thông tin trên truyền thông phương Tây cho rằng Nga đang chuẩn bị các hành động quân sự nhằm vào các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng những nhận định này không phản ánh chủ trương và ý định của Moskva.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bác bỏ những đồn đoán trên được truyền thông phương Tây đưa tin. Tổng thống Trump cho biết ông đã có “những cuộc trao đổi tốt đẹp” với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và khẳng định Nga sẽ không tấn công lãnh thổ NATO.

Một quan chức cấp cao Liên minh châu Âu (EU) cũng cho biết các cơ quan tình báo châu Âu hiện không nhận thấy dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự nhằm vào các nước NATO ở châu Âu.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin xác nhận đã gặp Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ John Ratcliffe tại Moskva.

Ông Naryshkin cho biết cuộc gặp “đã diễn ra” và “không có gì bất thường,” đồng thời cho rằng các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo cơ quan tình báo các nước là một phần công việc thường xuyên. Theo TASS, ông Naryshkin nói ông thường xuyên gặp những người đứng đầu cơ quan tình báo từ nhiều châu lục.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ngày 28/8 cho biết các nhân viên được ủy quyền của những cơ quan đặc biệt Nga và Ukraine vẫn có thể liên lạc với nhau, kể cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Quan chức này nhắc lại rằng Tổng thống Putin từng công khai đề cập khả năng duy trì những kênh liên lạc như vậy.

Theo quan chức Bộ Ngoại giao Nga Aleksey Polishchuk, Moskva và Kiev hiện vẫn tiến hành trao đổi ngoại giao về các vấn đề pháp lý và lãnh sự thông qua Belarus. Điều này cho thấy dù các cuộc đàm phán chính thức về giải quyết xung đột chưa đạt tiến triển rõ rệt, một số kênh liên lạc thực tế giữa hai bên vẫn được duy trì./.

Nga phá hủy hơn 700 UAV, Ukraine chịu thiệt hại sau cuộc tấn công quy mô lớn Theo hãng tin TASS của Nga, Bộ Quốc phòng nước này cho biết các lực lượng Nga đã tấn công doanh nghiệp Fire Point ở thủ đô Kiev của Ukraine, nơi sản xuất các linh kiện cho UAV.