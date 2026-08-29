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Chi tiết các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam khai thác dịp nghỉ lễ 2/9

Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2026, trên cao tốc Bắc-Nam phía Đông có tổng số 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác.

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Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2026, trên cao tốc Bắc-Nam phía Đông có tổng số 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác.

Trung bình khoảng 75km có một vị trí phục vụ nhu cầu lưu thông trên cao tốc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cao tốc Bắc-Nam #trạm dừng nghỉ #Quốc khánh 2/9
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