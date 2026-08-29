Chi tiết các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam khai thác dịp nghỉ lễ 2/9

Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2026, trên cao tốc Bắc-Nam phía Đông có tổng số 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác.
Trung bình khoảng 75km có một vị trí phục vụ nhu cầu lưu thông trên cao tốc./.
Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2026, trên cao tốc Bắc-Nam phía Đông có tổng số 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác.
Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2026, trên cao tốc Bắc-Nam phía Đông có tổng số 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác.
Trung bình khoảng 75km có một vị trí phục vụ nhu cầu lưu thông trên cao tốc./.
Đoàn tàu 'Phong Nha-Cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới” là sản phẩm du lịch đường sắt kết nối các điểm đến di sản, lịch sử, văn hóa, thiên nhiên nổi bật của miền Trung, được khai trương ngày 28/8.
Tối muộn 28/8, cửa ngõ phía Bắc Hà Nội hướng lên cầu Nhật Tân tắc cứng hàng km do lượng phương tiện cá nhân rời Thủ đô quá lớn.
Chiều 28/8, lượng người rời TP Hồ Chí Minh về quê và đi du lịch tăng cao, khiến các bến xe, sân bay đông khách và một số tuyến cửa ngõ xảy ra ùn ứ cục bộ trước kỳ nghỉ lễ 2/9.
Chiều 28/8, lưu lượng phương tiện tại các trục giao thông trọng điểm cửa ngõ phía Đông Thủ đô tăng cao khi người dân bắt đầu hành trình về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 2/9 kéo dài 5 ngày.
Hành khách chỉ cần sử dụng một thẻ điện tử liên thông duy nhất là có thể đi được các tuyến xe buýt và đường sắt đô thị tại Hà Nội từ ngày 1/9 nhằm kết nối các phương thức vận tải công cộng.
Tuyến đường sắt Vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi-Kim Sơn và tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Phú Xuyên-Ngọc Hồi được kỳ vọng tổ chức lại đầu mối đường sắt phía Nam Thủ đô.
Lượng người dân rục rịch rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tăng cao, song các bến xe vẫn chưa rơi vào tình trạng quá tải. Các đơn vị vận tải đã chủ động tăng cường phương tiện, sẵn sàng giải tỏa khách trong những ngày cao điểm.
Trên các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội, tại các bến xe, đường vành đai nhiều người dân mang theo hành lý, tranh thủ trở về quê để sum họp cùng gia đình trong kỳ nghỉ kéo dài.
Dòng người bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ 2/9 đang tăng nhanh tại các cửa ngõ của Thủ đô, tạo nên áp lực giao thông rõ rệt ngay từ đầu giờ chiều 28/8.
Để bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình di chuyển dịp Quốc khánh, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp.
Trên chiều dài gần 18 km, tuyến LRT được quy hoạch với 6 nhà ga, gồm 5 ga trên mặt đất và 1 ga ngầm tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.
Từ ngày 29/8 đến ngày 29/11, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thực hiện phương án thí điểm tổ chức giao thông đường xung quanh hồ Đống Đa trên các tuyến phố Mai Anh Tuấn và Đặng Tiến Đông.
Nếu nguồn vật liệu cát và đá không được giải quyết kịp thời, Dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung, hoàn thành các hạng mục còn lại trong năm 2027.
Trong kỳ nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác hệ thống camera AI để điều hành, giám sát luồng giao thông theo thời gian thực, phát hiện, xử lý vi phạm.
Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị duy trì thoát nước duy trì triển khai phương án ứng phó theo kịch bản ở mức cao nhất với cơn mưa tối 27/8.
Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ thi công 7 dự án cầu vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở.
Do ảnh hưởng của cơn mưa lớn chiều tối ngày 27/8 đúng lúc tan tầm, nhiều tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại.
Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai triển khai xây công trình cấp bách đối với Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Sân bay Long Thành.
Việc xử lý hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn được thực hiện trong điều kiện giao thông thông thoáng, đối với những thời điểm ùn tắc, việc xử lý sẽ được xem xét phù hợp với tình hình thực tế.
Dù từng bị phản ánh thi công chậm trễ, công ty Thành Tâm vẫn trúng gói thầu 32,65 tỷ đồng thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐH. Long Hưng-Long Bình, trong khi đối thủ chào giá thấp hơn bị loại.
Dự án mở rộng Nhà ga T1 Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng dự kiến khởi công tháng 8/2027 với tổng mức đầu tư hơn 9.936 tỷ đồng, nâng công suất khai thác của nhà ga lên 14 triệu hành khách/năm.
Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn liên danh CII - Đối tác công tư CII - IMIC thực hiện dự án BOT nâng cấp 5,9km Quốc lộ 13, từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương, với tổng mức đầu tư 6.276 tỷ đồng.
Tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên kết nối trực tiếp với Sân bay Quốc tế Long Thành, tạo thành hệ thống giao thông công cộng đa phương thức, hiện đại, đáp ứng quy mô của một cửa ngõ hàng không quốc tế.
Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến sẽ đón lượng hành khách đi lại tăng cao trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và các đơn vị đã chủ động lên phương án nhằm phục vụ tốt nhất.
Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án rà soát toàn bộ hệ thống, xác định và khẩn trương khắc phục dứt điểm các tồn tại của hệ thống thu phí, giám sát, điều hành dự án cao tốc Bắc-Nam.
Hà Nội cho phép Phenikaa-X thử nghiệm có kiểm soát 4 nhóm phương tiện tự hành tại Hòa Lạc trong 24 tháng, mở hướng đánh giá công nghệ, an toàn và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho giao thông thông minh.
Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031) đã thông qua hàng loạt tờ trình của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đầu tư hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị.
Cầu Ba Lai 8 là công trình vượt sông lớn, đóng vai trò "trục xương sống" kết nối thông suốt tuyến đường bộ ven biển giữa các tỉnh Tiền Giang-Bến Tre-Trà Vinh và liên kết thông suốt về TP Hồ Chí Minh.
Do ảnh hưởng của mưa lớn nhiều ngày, tuyến đường ở Quốc lộ 40B đã xuất hiện nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng, sụt lún mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) hướng tới phát triển hệ thống giao thông đường thủy xanh, thông minh, an toàn và hội nhập quốc tế, giảm thủ tục hành chính.