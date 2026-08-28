Thành phố Hồ Chí Minh: Lượng khách đi lại tăng cao, một số cửa ngõ ùn ứ

Chiều 28/8, ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các bến xe khách liên tỉnh tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp hành khách rời thành phố, bắt đầu kỳ nghỉ lễ. Tại các cửa ngõ, lượng phương tiện tăng cao, một số khu vực xảy ra ùn ứ cục bộ.

Tại Bến xe miền Đông, ngay từ đầu giờ chiều, hành khách đã đến bến mua vé và lên xe rời thành phố. Phần lớn hành khách có mặt sớm là sinh viên, công nhân tranh thủ về quê.

Bạn Trần Thanh Thúy, quê Gia Lai cho biết: "Tôi đã đặt vé qua số điện thoại của nhà xe từ đầu tháng nên không lo hết vé. Chiều nay, tôi ra bến xe về quê và việc di chuyển khá thuận lợi."

Ghi nhận trong chiều 28/8, hầu hết các xe xuất bến đều kín chỗ. Đại diện nhà xe Hữu Khánh (tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Gia Nghĩa) cho biết những ngày thường, mỗi xe xuất bến có khoảng 20 khách, trong khi dịp lễ Quốc khánh, các xe thường lấp đầy, khoảng 30 hành khách.

Trong kỳ nghỉ lễ năm nay, Bến xe miền Đông dự kiến phục vụ 70.850 lượt khách, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025. Hai ngày cao điểm được dự báo là 28 và 29/8, với khoảng 19.000 lượt khách mỗi ngày.

Trong khi đó, Bến xe miền Tây cũng rất đông hành khách trong chiều trước ngày nghỉ lễ. Tổng lượng hành khách qua bến trong thời gian từ ngày 28/8 đến 2/9 dự kiến đạt 278.700 lượt, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2025. Ngày cao điểm được dự báo là 29/8, với sản lượng hành khách xuất bến có thể lên tới 70.000 lượt/ngày.

Tại khu vực cửa ngõ phía Đông, trong khi nút giao An Phú thông thoáng, một số tuyến đường kết nối lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây đông phương tiện, một số khu vực xảy ra ùn ứ kéo dài.

Trên đường Nguyễn Thị Định, đoạn dẫn vào nút giao Mỹ Thủy, dòng xe tải nặng và xe container xếp hàng ở cả hai chiều ra vào cảng Cát Lái.

Tương tự, đường Võ Chí Công, đoạn từ nút giao Mỹ Thủy về vòng xoay Liên Phường và chiều ngược lại từ Khu Công nghệ cao về Mỹ Thủy, cũng ùn ứ kéo dài. Gần đó, đường D1, đoạn từ Khu Công nghệ cao ra đường Võ Nguyễn Giáp, các phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển khó khăn.

Hành khách mua vé tại Bến xe miền Đông để rời Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Dự báo nhu cầu đi lại bằng xe khách liên tỉnh và đường hàng không tăng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị các phương án bảo đảm đủ phương tiện, tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Sản lượng hành khách qua các bến xe khách liên tỉnh đạt bình quân 84.729 hành khách/ngày, tăng 5% so với kỳ nghỉ năm trước, với 4.884 lượt xe/ngày phục vụ. Lượng khách đi lại nhiều nhất vẫn là khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (cũ), bình quân 70.346 hành khách/ngày; tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) bình quân 5.205 hành khách/ngày và tỉnh Bình Dương (cũ) bình quân 9.178 hành khách/ngày.

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường theo dõi, kịp thời tham mưu tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, linh hoạt, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến giao thông trọng điểm có lưu lượng phương tiện lớn, các khu vực đang triển khai thi công dự án giao thông trọng điểm, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, ga Dĩ An, các bến xe khách, cụm cảng Cát Lái và Trường Thọ, bến cảng, bến phà, hầm vượt sông Sài Gòn, khu vực tổ chức lễ hội...

Đối với các trục lưu thông chính, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) kịp thời hỗ trợ thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương cho Công an Thành phố, Sở Xây dựng để phối hợp điều tiết, phân luồng giao thông từ xa, tránh gây ùn tắc trên cao tốc và các nút giao, đường nhánh kết nối vào cao tốc.

Trong dịp lễ năm nay, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ trung bình khoảng 130.000 hành khách mỗi ngày, tăng khoảng 16% so với cao điểm lễ năm 2025. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 28/8, sân bay có 756 chuyến bay, với hơn 121.000 lượt khách. Số khách rời Thành phố Hồ Chí Minh là hơn 64.000 lượt, khách đến gần 57.000 lượt. Trong đó, lượng khách quốc tế đến thành phố trong ngày đạt hơn 22.000 lượt.

Trong dịp lễ năm nay, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác trung bình 780 chuyến bay mỗi ngày, tăng khoảng 5% so với lịch bay hiện tại và tăng 12% so với cao điểm Lễ 2/9 năm trước. Mỗi ngày, sân bay phục vụ trung bình khoảng 130.000 hành khách, tăng khoảng 4% so với hiện tại và khoảng 16% so với cao điểm lễ năm 2025. Hai ngày cao điểm nhất là 29/8 và 2/9, với khoảng 135.000 hành khách/ngày./.

Người dân rục rịch tới các bến xe Hà Nội về quê nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 Lượng người dân rục rịch rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tăng cao, song các bến xe vẫn chưa rơi vào tình trạng quá tải. Các đơn vị vận tải đã chủ động tăng cường phương tiện, sẵn sàng giải tỏa khách trong những ngày cao điểm.