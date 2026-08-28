Hà Nội: Dùng vé điện tử liên thông để đi xe buýt và Metro từ ngày 1/9

Từ ngày 1/9 tới đây, thành phố Hà Nội sẽ chính thức áp dụng vé điện tử liên thông đa phương thức giao thông công cộng giữa mạng lưới các tuyến xe buýt với 2 tuyến đường sắt đô thị số 2A (Cát Linh-Hà Đông) và tuyến 3.1 (Nhổn-Cầu Giấy).

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cho biết hành khách có thể sử dụng một thẻ vé giao thông vật lý gắn chip hoặc thẻ ảo trên điện thoại để đi lại trên toàn mạng lưới. Hệ thống được liên thông dữ liệu, cho phép hành khách sử dụng chung một phương tiện thanh toán khi chuyển đổi giữa xe buýt và đường sắt đô thị.

Cụ thể, giá vé liên thông đa phương thức (gồm xe buýt và đường sắt đô thị) ưu tiên là 250.000 đồng/tháng; giá vé liên thông đa phương thức phổ thông là 500.000 đồng/tháng.

“Giá vé liên thông đa phương thức giảm 40% so với hành khách mua vé đơn phương thức sử dụng xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị khi mua vé tháng,” Lãnh đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đánh giá.

Hành khách chỉ cần sử dụng một thẻ duy nhất là Thẻ vé giao thông vật lý (thẻ vé giao thông gắn chip) hoặc thẻ ảo trên ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” điện thoại thông minh để quẹt tại cổng kiểm soát vé tự động tại nhà ga các tuyến đường sắt đô thị, tuyến buýt nhanh BRT và thiết bị kiểm soát trên tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, hệ thống vé tự động của xe buýt và đường sắt đô thị được liên kết cơ sở dữ liệu định danh người dùng theo thời gian thực, đảm bảo thao tác kiểm soát nhanh chóng, chính xác.

Đối với hành khách đã sở hữu Thẻ vé giao thông vật lý, thẻ ảo trên ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” hoặc Thẻ vé giao thông miễn phí gắn chip, dữ liệu sẽ được tự động kích hoạt liên thông trên hệ thống Metro mà không cần thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ mới.

Phía Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh việc triển khai vé liên thông được kỳ vọng tạo thuận lợi cho hành khách khi kết nối các phương thức vận tải công cộng, đồng thời khuyến khích người dân tăng sử dụng giao thông công cộng, từng bước hình thành hệ thống vé điện tử dùng chung trên mạng lưới vận tải hành khách công cộng của Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

Hơn 130.000 lượt khách được đi xe buýt miễn phí trong khu vực Vành đai 1 Hệ thống vé điện tử liên thông được người dân đón nhận tích cực nhờ mang lại nhiều thuận tiện trong quá trình sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.