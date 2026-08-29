Đoàn tàu 'Phong Nha-Cố đô Huế: Hành trình Di sản thế giới'

Đoàn tàu có hành trình khoảng 190km, kết nối các ga Huế-Đông Hà-Mỹ Trạch-Đồng Hới-Thọ Lộc và ngược lại, tạo điều kiện để du khách tiếp cận nhiều điểm đến nổi bật như Quần thể Di tích Cố đô Huế, Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải và Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng./.
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