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Đoàn tàu 'Phong Nha-Cố đô Huế: Hành trình Di sản thế giới'

Đoàn tàu 'Phong Nha-Cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới” là sản phẩm du lịch đường sắt kết nối các điểm đến di sản, lịch sử, văn hóa, thiên nhiên nổi bật của miền Trung, được khai trương ngày 28/8.

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Đoàn tàu có hành trình khoảng 190km, kết nối các ga Huế-Đông Hà-Mỹ Trạch-Đồng Hới-Thọ Lộc và ngược lại, tạo điều kiện để du khách tiếp cận nhiều điểm đến nổi bật như Quần thể Di tích Cố đô Huế, Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải và Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Phong Nha-Cố đô Huế #Hành trình di sản #Đoàn tàu di sản Quảng Trị TP. Huế
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