Khám phá hồ Yên Lập - thiên đường bình yên tại Quảng Ninh

Khi nhắc đến du lịch Quảng Ninh, nhiều người thường nghĩ ngay đến vịnh Hạ Long, đảo Cô Tô, Bãi Cháy hay Vân Đồn. Tuy nhiên, nếu muốn tìm một không gian yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên để nghỉ ngơi thư giãn, tận hưởng bầu không khí trong lành và trải nghiệm các hoạt động ngoài trời, hồ Yên Lập là điểm đến rất đáng để khám phá.

Đắm mình trong vẻ đẹp thiên nhiên yên bình

Nằm tại xã Đại Yên, tỉnh Quảng Ninh, hồ Yên Lập là hồ nước ngọt lớn nhất của địa phương với dung tích khoảng 130 triệu m3.

Không chỉ giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của khu vực Hạ Long, Uông Bí và Quảng Yên, nơi đây còn được biết đến như một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn nhờ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ.

Mặt hồ rộng lớn, làn nước trong xanh cùng những dãy núi và cánh rừng bao quanh tạo nên khung cảnh hài hòa, thanh bình. Khác với sự nhộn nhịp của các khu du lịch nổi tiếng, hồ Yên Lập mang đến cảm giác thư thái, rất thích hợp cho những chuyến đi ngắn ngày hoặc kỳ nghỉ cuối tuần.

Điểm thu hút đầu tiên của hồ Yên Lập chính là khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Mặt nước phẳng lặng phản chiếu bầu trời và những dãy núi xanh tạo nên bức tranh hữu tình khiến bất cứ ai cũng muốn dừng chân thật lâu để ngắm nhìn.

Thuyền chở du khách tham quan hồ Yên Lập. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Đặc biệt, thời điểm hoàng hôn là lúc hồ khoác lên mình vẻ đẹp lãng mạn nhất. Ánh nắng cuối ngày phủ lên mặt nước sắc vàng dịu nhẹ, tạo nên khung cảnh yên bình và đầy chất thơ. Đây cũng là khoảng thời gian được nhiều du khách lựa chọn để chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong chuyến đi.

Nếu muốn khám phá hồ theo một cách khác, bạn có thể trải nghiệm đi thuyền hoặc đò trên mặt hồ. Chuyến hành trình nhẹ nhàng đưa du khách len qua những khoảng nước xanh mát, ngắm nhìn núi rừng từ nhiều góc độ khác nhau và tận hưởng không khí trong lành hiếm có.

Nhiều trải nghiệm thú vị

Không chỉ sở hữu cảnh đẹp, hồ Yên Lập còn là địa điểm lý tưởng để tổ chức các hoạt động dã ngoại. Những bãi cỏ rộng ven hồ rất phù hợp để cắm trại, tổ chức picnic hay tụ họp cùng gia đình và bạn bè vào dịp cuối tuần.

Bên cạnh đó, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động như câu cá, chèo SUP, đi bộ ngắm cảnh hoặc đơn giản là ngồi thư giãn giữa không gian thiên nhiên yên tĩnh. Đây là những trải nghiệm giúp bạn tạm rời xa nhịp sống bận rộn để tìm lại cảm giác thư thái và cân bằng.

Với những người yêu thích chụp ảnh, hồ Yên Lập cũng sở hữu nhiều góc check-in đẹp. Từ mặt hồ xanh biếc, những con đường ven rừng đến khung cảnh hoàng hôn hay các bãi cỏ rộng đều mang đến những bức hình đậm chất thiên nhiên.

Vẻ đẹp kỳ vĩ của hồ Yên Lập. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Một trong những trải nghiệm không nên bỏ lỡ khi đến hồ Yên Lập là ghé thăm chùa Lôi Âm. Ngôi chùa nằm trên đỉnh núi, nổi tiếng bởi không gian thanh tịnh và cảnh quan thiên nhiên xanh mát bao quanh.

Để đến chùa, du khách sẽ đi thuyền qua hồ rồi tiếp tục chinh phục quãng đường gần 1 km với nhiều đoạn dốc. Tuy hành trình khá thử thách nhưng bù lại, cảnh sắc núi rừng trên đường đi luôn khiến mọi mệt mỏi tan biến.

Chùa Lôi Âm có diện tích hơn 100 m2, bao quanh là suối Giải Oan, giếng Thiêng, các hang động và nhiều hồ nước nhỏ. Dù đã trải qua nhiều năm, ngôi chùa vẫn lưu giữ những nét kiến trúc cổ với các chi tiết chạm khắc rồng phượng tinh xảo và không gian thờ tự trang nghiêm. Đây là điểm dừng chân phù hợp cho những ai muốn tìm kiếm sự bình yên, chiêm bái và hòa mình vào thiên nhiên./.

Kinh nghiệm tham quan hồ Yên Lập: Để chuyến khám phá thuận lợi hơn, bạn nên lưu ý một số kinh nghiệm sau: - Thời điểm đẹp nhất để tham quan là từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau hoặc những ngày trời nắng đẹp. - Nên đến hồ vào sáng sớm hoặc chiều muộn để tận hưởng không khí mát mẻ và chụp được những bức ảnh đẹp. - Nếu muốn cắm trại hoặc picnic, hãy chuẩn bị đầy đủ đồ dùng và thu gom rác sau khi kết thúc chuyến đi để giữ gìn cảnh quan

- Nếu có kế hoạch leo chùa Lôi Âm, hãy chuẩn bị giày thể thao, nước uống và trang phục thoải mái.

Quảng Ninh: Cô Tô chuyển lợi thế thiên nhiên thành sức cạnh tranh du lịch Với bãi biển trong xanh, hệ sinh thái biển đảo nguyên sơ, Cô Tô hoàn toàn có cơ hội trở thành hình mẫu về du lịch biển đảo xanh, chất lượng và giàu bản sắc trong những năm tới.