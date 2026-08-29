'Nét duyên Chèo Hà thành' tạo cách tiếp cận mới của nghệ thuật truyền thống đến giới trẻ

Tại Rạp Đại Nam (Hà Nội), Nhà hát Chèo Hà Nội đã tổ chức đêm diễn “Nét duyên Chèo Hà thành”, chương trình nghệ thuật chất lượng cao đầu tiên trong chuỗi sản phẩm mang thương hiệu Hà Nội.

Với cách dàn dựng cô đọng, nhịp điệu hiện đại và tăng cường tương tác, “Nét duyên Chèo Hà thành” mở ra một cách tiếp cận mới với nghệ thuật chèo. Qua những câu chuyện của người xưa, thế hệ trẻ có cơ hội khám phá sân khấu truyền thống và tìm thấy những giá trị văn hóa vẫn còn ý nghĩa trong đời sống hôm nay.

Trong tuần, tại Rạp Đại Nam (Hà Nội), Nhà hát Chèo Hà Nội đã tổ chức đêm diễn “Nét duyên Chèo Hà thành”, chương trình nghệ thuật chất lượng cao đầu tiên trong chuỗi sản phẩm mang thương hiệu Hà Nội.

Trong khoảng 60 phút, chương trình đưa khán giả đến với những lát cắt đặc sắc của “Thị Mầu lên chùa”, “Súy Vân giả dại”, “Lưu Bình - Dương Lễ” và “Phù thủy sợ ma”. Thay vì dựng nguyên vẹn từng vở, ekip lựa chọn những nhân vật và tình huống tiêu biểu, kết nối thành một dòng chảy sân khấu liền mạch.

Điểm đáng chú ý của chương trình nằm ở cách giữ lại cốt cách chèo cổ nhưng làm mới phương thức kể chuyện. Ánh sáng, màn hình LED, âm nhạc và chuyển cảnh được xử lý theo hướng hiện đại, song vẫn tôn trọng ngôn ngữ ước lệ đặc trưng của chèo. Khán giả cũng có cơ hội tìm hiểu về trang phục, đạo cụ, các kiểu vai và giao lưu trực tiếp với nghệ sĩ trước giờ diễn.

Sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ Nghệ sỹ ưu tú Hồng Nam, NSƯT Phương Mây đến các nghệ sĩ trẻ, tạo nên sự kết hợp giữa kinh nghiệm sân khấu và nguồn năng lượng mới.

Với thế hệ trẻ, việc tiếp cận chèo qua một chương trình có thời lượng vừa phải, cách kể cô đọng và không gian tương tác có thể giúp những giá trị vốn được xem là xa xưa trở nên gần gũi hơn./.