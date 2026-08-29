130 bức ảnh tái hiện hành trình từ độc lập đến hội nhập của Việt Nam

130 bức ảnh tại triển lãm “Rạng rỡ non sông Việt Nam” tái hiện hành trình lịch sử hào hùng, từ mùa Thu 1945 đến một Việt Nam đổi mới, hội nhập và phát triển.

Triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam” giới thiệu 130 bức ảnh tư liệu về những dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc, từ Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, hành trình đấu tranh bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước đến những thành tựu trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Triển lãm góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc và giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về giá trị của độc lập, tự do. Triển lãm diễn ra từ ngày 28/8 đến hết ngày 10/10/2026 tại Nhà Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội./.