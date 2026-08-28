Khởi tố đối tượng lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Tối 28/8, Công an thành phố Cần Thơ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Tín Phước (sinh năm 1980, thường trú tại phường Cái Khế) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân,” quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận kiến nghị của Tòa án nhân dân khu vực 1 liên quan đến hoạt động của tài khoản Facebook có tên “Tphuoc Ly.”

Trên cơ sở thông tin tiếp nhận, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ nội dung và chủ tài khoản.

Kết quả xác minh bước đầu xác định tài khoản Facebook “Tphuoc Ly” do Lý Tín Phước sử dụng.

Trong quá trình hoạt động trên không gian mạng, tài khoản này đã đăng tải nhiều nội dung liên quan đến một số cơ quan, tổ chức và cá nhân, trong đó có Tòa án Nhân dân khu vực 1, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ và Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ.

Theo cơ quan điều tra, một số nội dung được đăng tải có dấu hiệu sử dụng thông tin, hình ảnh về hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để đưa ra những nhận định, quy kết, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân có liên quan. Các nội dung này được đăng tải công khai trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm, tương tác của người sử dụng.

Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị chức năng tiến hành các biện pháp theo quy định để thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ. Kết quả điều tra bước đầu xác định Lý Tín Phước có liên quan đến việc đăng tải các nội dung nêu trên.

Theo cơ quan Công an, Lý Tín Phước là bị đơn trong vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Phước và Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ, được Tòa án nhân dân khu vực 1 giải quyết theo thẩm quyền. Sau khi không đồng ý với kết quả xét xử, Phước có thực hiện quyền kháng cáo theo quy định nhưng việc thực hiện chưa bảo đảm đầy đủ trình tự, thủ tục.

Trong quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, Lý Tín Phước đã thừa nhận việc sử dụng tài khoản Facebook “Tphuoc Ly” để đăng tải các nội dung có liên quan nêu trên.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của Phước, thu giữ một số tài liệu, đồ vật có liên quan để phục vụ công tác điều tra./.

Cần Thơ: Tạm giam kẻ lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước Bất mãn cá nhân vì từng bị xử phạt, tịch thu tang vật về hành vi buôn bán động vật hoang dã, Nguyễn Ngọc Thảo (sinh năm 1973) thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật.