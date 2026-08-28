Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép hơn 28,5kg ma túy

Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy,” quy định tại khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự, liên quan đến vụ bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển hơn 28,5kg ma túy tại xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Nhất Nhơn, 32 tuổi, trú tại thôn Đại An 2, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai và Nguyễn Phi Long, 40 tuổi, trú tại thôn Đắk Hà 5, xã Đắk Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Vụ việc được phát hiện trong quá trình thực hiện chuyên án về ma túy. Khoảng 21 giờ 50 phút ngày 21/8, tại Km 1470+500 Quốc lộ 14, thuộc thôn Nông Chả, xã Dục Nông, tổ công tác do Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, Đồn Biên phòng Dục Nông và các lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô bán tải biển kiểm soát 76A-400.87 có biểu hiện nghi vấn.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, lái xe Nguyễn Phi Long không chấp hành mà điều khiển xe lùi lại rồi tăng ga bỏ chạy. Ngay sau đó, phương tiện này đã bị khống chế.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2 bao tải màu đỏ, bên trong chứa các gói tinh thể màu trắng và một gói nylon chứa 10 khối chất bột màu trắng ngà.

Theo Kết luận giám định số 1879/KL-KTHS ngày 27/8 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi, toàn bộ tang vật là ma túy, tổng khối lượng hơn 28,5kg; trong đó, có gần 3kg ketamine, gần 22kg methamphetamine và hơn 3,5kg heroin.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 xe ôtô, 3 điện thoại di động, hơn 10 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ liên quan.

Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Nhất Nhơn được một người tên Quang thuê vận chuyển số ma túy trên từ khu vực cầu Đắk Long, xã Đắk Môn về phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi với tiền công 100 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung đã bàn giao hồ sơ vụ án, các đối tượng và tang vật cho cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền./.

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