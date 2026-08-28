Chủ tịch và 5 nhân viên Cadisun lĩnh án tù do lập 2 hệ thống sổ sách kế toán

Ngày 28/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cadisun Phạm Lương Hòa cùng 5 cấp dưới lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, bán hàng không xuất hóa đơn.

Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Lê Quang Chiều làm chủ tọa phiên tòa.

Ba kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Tòa đã tuyên án phạt cả 6 bị cáo (làm việc tại Công ty Cadisun) về cùng tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 221, khoản 3 - Bộ luật Hình sự gồm: Phạm Lương Hòa (sinh năm 1961, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc) 5 năm tù, Nguyễn Minh Thành (sinh năm 1966, Phó Tổng Giám đốc) 4 năm tù, Nguyễn Thị Thêm (sinh năm 1969, Giám đốc Tài chính, vợ bị cáo Thành) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Đặng Thị Thu Hương (sinh năm 1981, Kế toán trưởng) 3 năm tù, Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1978, Kế toán tổng hợp) 30 tháng tù, Lê Thị Thành Hải (sinh năm 1979, Trưởng nhóm Kế toán doanh thu công nợ) 28 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Công ty Cadisun có trụ sở tại phường Khương Đình, Hà Nội; ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất kinh doanh dây điện, cáp điện.

Công ty hiện có 3 nhà máy, 6 chi nhánh ở các tỉnh, thành và đều hạch toán phụ thuộc. Phạm Lương Hòa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cadisun. Công ty có vốn điều lệ 708 tỷ đồng, gồm 72 cổ đông, riêng gia đình bị cáo Hòa sở hữu 90,81% vốn điều lệ.

Trong thời gian từ năm 2020 đến hết năm 2023, Phạm Lương Hòa đã đưa ra chủ trương, tổ chức bán hàng không xuất hóa đơn đối với một phần hàng hóa tiêu thụ ra ngoài sổ sách kế toán để phục vụ chi tiêu nội bộ.

Để thực hiện, công ty sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Lemon3- ERP, với 2 phân vùng dữ liệu độc lập gồm: Phân vùng quản trị nội bộ, ghi nhận đầy đủ toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của công ty (bao gồm cả các giao dịch bán hàng hóa có hóa đơn và không có hóa đơn). Phân vùng kế toán tài chính, báo cáo thuế, chỉ hạch toán những giao dịch mua bán có hóa đơn hợp pháp để phục vụ việc lập báo cáo tài chính và kê khai thuế với cơ quan thuế.

Để thực hiện chủ trương trên, Phạm Lương Hòa đã chỉ đạo Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Thị Thêm (vợ bị cáo Thành), Đặng Thị Thu Hương, Lê Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị triển khai thực hiện trong toàn bộ hệ thống công ty và các chi nhánh trực thuộc.

Các bị cáo đã không kê khai nộp thuế số tiền chênh lệch hơn 1.377 tỷ đồng.

Giám định viên Thuế thành phố Hà Nội kết luận tổng số tiền mà Công ty Cadisun gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước từ năm 2020-2023 là hơn 405 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Hòa thừa nhận hành vi phạm tội và khai doanh nghiệp có những khoản chi mà không thể báo cáo thuế được. Năm 2020 lại rơi vào thời điểm xảy ra dịch COVID-19 nên công ty của bị cáo gặp khó khăn, ngấp nghé bờ vực phá sản. Thời điểm đó, một số khách hàng muốn được mua hàng không hóa đơn và bị cáo đã coi đây là cơ hội để đẩy mạnh doanh thu, tạo lợi nhuận cho công ty. Trong đó, đối với các giao dịch có xuất hóa đơn, khách hàng thanh toán qua tài khoản của công ty.

Đối với các giao dịch không xuất hóa đơn, khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của bị cáo Nguyễn Thị Thêm hoặc giám đốc của 6 chi nhánh. Sau đó, tiền này được tập trung, quản lý ngoài hệ thống kế toán và sử dụng theo chỉ đạo của bị cáo Hòa, trong đó một phần được gửi tiết kiệm đứng tên cá nhân là người nhà, người thân của Phạm Lương Hòa.

Tại 6 chi nhánh, giám đốc chi nhánh trực tiếp tổ chức bán hàng không xuất hóa đơn, thu tiền ngoài hệ thống. Kế toán trưởng 6 chi nhánh thực hiện việc ghi nhận số liệu bán hàng trên phần mềm Lemon3 - ERP theo hai phân vùng dữ liệu. Trong đó chỉ ghi nhận các giao dịch có hóa đơn vào hệ thống kế toán tài chính, còn các giao dịch không xuất hóa đơn chỉ theo dõi nội bộ, không đưa vào kê khai thuế.

Hằng tháng, chi nhánh lập tờ khai thuế giá trị gia tăng trên cơ sở các hóa đơn đầu ra, đầu vào phát sinh tại đơn vị. Tuy nhiên, do chi nhánh hạch toán phụ thuộc nên toàn bộ số liệu kế toán của chi nhánh được chuyển về công ty để tổng hợp, lập báo cáo tài chính và thực hiện quyết toán thuế toàn công ty.

Trước khi bị đưa ra xét xử, bị cáo Phạm Lương Hòa đã nộp hơn 406 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra Bộ Công an để khắc phục hậu quả vụ án.

Trong vụ án này, Hội đồng xét xử xác định bị cáo Hòa giữ vai trò chính, là người đưa ra chủ trương, chính sách lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nên phải chịu mức án cao nhất. Các bị cáo còn lại đóng vai trò giúp sức thực hiện hành vi phạm tội.

Riêng bị cáo Thêm là vợ của bị cáo Thành, gia đình có công với cách mạng, quá trình điều tra đã hợp tác, thành khẩn; bị cáo Hải có vai trò thấp, mờ nhạt, không được hưởng lợi nhưng vẫn tự nguyện nộp 60 triệu đồng để đóng góp khắc phục hậu quả của vụ án… Do vậy, Tòa quyết định cho 2 bị cáo này được hưởng án treo./.

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