Xử lý các tàu cá vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình

Ngày 28/8, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải 3 tàu cá có dấu hiệu vi phạm quy định về lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát hành trình (VMS) về cảng Hải đội 301 (phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 23/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển, Tàu 202 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện 3 tàu cá đang hoạt động tại vị trí có khả năng vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép.

Lực lượng tuần tra gồm tàu 202, tàu 216 và tàu dân quân thường trực mang số hiệu BV-98308TS đã nhanh chóng cơ động tiếp cận, tiến hành kiểm tra hành chính.

Ba tàu cá có số hiệu AG-93821TS, KG-91633TS và KG-96108TS. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc lắp đặt và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, trên tàu cá AG-93821TS (có 3 người, do ông Trần Duy Khánh làm thuyền trưởng) không có thiết bị VMS.

Tuy nhiên, xác minh dữ liệu trên hệ thống giám sát tàu cá, vào lúc 0 giờ 48 phút cùng ngày 23/8, hệ thống vẫn ghi nhận tín hiệu VMS của tàu này nhưng không trùng khớp với vị trí thực tế của tàu cá.

Còn tàu cá KG-91633TS (có 12 người trên tàu) và KG-96108TS (có 21 người trên tàu) có thiết bị VMS nhưng đều trong trạng thái không hoạt động.

Tiến hành kiểm tra và truy vết dữ liệu trên hệ thống giám sát tàu cá, cơ quan chức năng xác định cả hai tàu cá này đều đã mất tín hiệu VMS quá thời gian quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đang tiến hành xác minh cụ thể các tình tiết liên quan, củng cố hồ sơ pháp lý, làm rõ hành vi vi phạm của từng tàu cá cùng các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định./.

Phát hiện thủ đoạn tháo, gửi VMS để đối phó giám sát chống khai thác IUU Lực lượng chức năng vừa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tháo, gửi thiết bị giám sát hành trình (VMS) của hai tàu cá tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) nhằm làm sai lệch dữ liệu giám sát.

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