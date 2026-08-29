Xử phạt kiểm duyệt viên hai nhóm Facebook để lan truyền văn bản giả mạo

Ngày 28/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã xử phạt hành chính một kiểm duyệt viên hai nhóm Facebook 15 triệu đồng do không thực hiện biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật.

Trước đó vào ngày 27/8, trên một số hội, nhóm mạng xã hội xuất hiện hình ảnh văn bản giả mạo quyết định khởi tố vụ án của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội.

Thông tin sai sự thật không được kiểm duyệt, ngăn chặn kịp thời, sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khẩn trương xác minh, mời các cá nhân liên quan làm việc để làm rõ trách nhiệm.

Ngày 28/8, đơn vị ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với T.H.N. (sinh năm 1987, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội), kiểm duyệt viên hai nhóm Facebook “Giao thông văn minh” và “Giao thông văn minh Studio."

Theo cơ quan công an, T.H.N. đã không triển khai biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin có nội dung vi phạm pháp luật dù là người quản lý, điều hành hoặc có khả năng chi phối hoạt động của hội, nhóm trên mạng xã hội.

Hành vi này vi phạm điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Số hiệu, ngày ban hành và hiệu lực của nghị định đã được đối chiếu trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Đối với cá nhân trực tiếp đăng tải văn bản giả mạo, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo quản trị viên, kiểm duyệt viên các hội, nhóm mạng xã hội phải tăng cường kiểm tra nội dung trước khi cho đăng tải; xây dựng nội quy và cơ chế quản lý chặt chẽ; không để xuất hiện thông tin chưa được kiểm chứng, nội dung xâm phạm danh dự, nhân phẩm, bí mật của tổ chức, cá nhân hoặc đường dẫn có dấu hiệu lừa đảo.

Khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về thông tin vi phạm, người quản trị, kiểm duyệt phải kịp thời gỡ bỏ, đồng thời phối hợp thực hiện yêu cầu xác minh, ngăn chặn và xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Vụ việc cho thấy quản trị viên, kiểm duyệt viên không chỉ có quyền kiểm soát nội dung mà còn phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu buông lỏng quản lý, để thông tin sai sự thật lan truyền trên không gian mạng./.

Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 50 triệu đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.