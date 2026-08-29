Câu chuyện tuần qua: Chi Dân, An Tây và bài học đắt giá phía sau hào quang showbiz

Những vụ việc liên quan Chi Dân, An Tây, Kiều Thanh cảnh báo hệ lụy từ danh tiếng, tiền bạc và sự buông thả cá nhân đối với xã hội.

Những diễn biến liên quan ca sỹ Chi Dân, diễn viên An Tây, Kiều Thanh và Đỗ Trúc Phương cho thấy mặt trái đáng lo ngại phía sau hào quang showbiz, khi ma túy có thể len lỏi vào đời sống của một bộ phận người nổi tiếng.

Trong chuyên án ma túy VN10, Chi Dân bị xác định có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. An Tây bị cáo buộc mua ma túy và tổ chức sử dụng tại căn hộ. Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị cáo buộc chuẩn bị ma túy, khí cười cho các buổi tụ tập. Kiều Thanh cũng thừa nhận từng sử dụng ma túy tổng hợp và cho rằng đây là hành vi sai trái.

Những vụ việc là lời cảnh báo rằng danh tiếng không đồng nghĩa với miễn trừ trách nhiệm. Với người có sức ảnh hưởng, mỗi hành vi lệch chuẩn còn có thể tác động đến nhận thức của giới trẻ và niềm tin của công chúng./.