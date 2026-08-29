Điện hạt nhân Ninh Thuận: Bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững

Với việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 70 "về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045," các "nút thắt" trong triển khai điện hạt nhân của Việt Nam đang dần được gỡ.

Với việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 "về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045," các "nút thắt" trong triển khai điện hạt nhân của Việt Nam đang dần được gỡ.

Theo Nghị quyết số 44/2026/QH16, Quốc hội quyết định tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 dự án độc lập.

Nghị quyết giao Chính phủ chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án độc lập sau khi tách bảo đảm tiến độ, nguồn lực thực hiện các dự án; hướng dẫn xử lý các vấn đề liên quan đến việc tách dự án (nếu có); xây dựng cơ chế quản lý, phối hợp, điều phối bảo đảm thống nhất; sử dụng hiệu quả hạ tầng kỹ thuật dùng chung; xác định rõ trách nhiệm về bảo đảm an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh./.

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