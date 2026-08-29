Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh

Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) tối 28/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “đoàn kết là lực lượng vô địch." Trong 81 năm qua, “lực lượng vô địch” đó không chỉ đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này tới thắng lợi khác mà còn giúp nhân dân Việt Nam lập nên kỳ tích, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ Quốc khánh năm nay diễn ra trong một khí thế hoàn toàn mới, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam: Tiếp sau kỷ nguyên độc lập, kỷ nguyên thống nhất và kỷ nguyên đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chính thức đánh dấu đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - hướng tới xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng./.