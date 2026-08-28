Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn Nhà Vua Na Uy Harald V qua đời

Được tin Nhà Vua Na Uy Harald V qua đời, ngày 28/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Hoàng hậu và Hoàng gia Vương quốc Na Uy; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Jonas Gahr Støre; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Masud Gharahkhani.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Espen Barth Eide./.

Việt Nam-Na Uy thúc đẩy quan hệ đối tác hướng tới tương lai xanh 55 năm sau thiết lập quan hệ ngoại giao (25/11/1971–25/11/2026), Việt Nam-Na Uy mở rộng hợp tác trong kinh tế biển, năng lượng tái tạo, hàng hải và chuyển đổi xanh.